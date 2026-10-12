 Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse
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Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse

Apri SelfyConto oggi stesso: per te tenuta conto gratuito e 4% di interesse annuo lordo sui depositi a 6 mesi, fino a un massimo di 500.000€.
Apri SelfyConto: tenuta conto gratuito e 4% di interesse
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Apri SelfyConto oggi stesso: per te tenuta conto gratuito e 4% di interesse annuo lordo sui depositi a 6 mesi, fino a un massimo di 500.000€.
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Apri SelfyConto oggi stesso, per te una marea di vantaggi che non trovi da altre banche. Prima di tutto hai tenuta conto gratuito per sempre, azzerabile accreditando stipendio, pensione o spendendo almeno 500 euro al mese. Inoltre, hai anche il 4% di interesse annuo lordo sulle somme depositate a 6 mesi, fino a un massimo di 500.000 euro. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Fai tutto in pochi minuti online.

Apri SelfyConto

Quando hai un progetto in mene non devi aspettare troppo tempo, devi capire quale soluzione fa per te. Per questo puoi contare con questa banca. Grazie al supporto Selfy Assistant hai qualcuno che ti aiuterà a trovare la soluzione giusta per te. Puoi parlare con un consulente dedicato tramite live chat, videochiamata dal tuo home banking o supporto telefonico su appuntamento. Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Le due soluzioni SelfyConto disponibili

SelfyConto mette a disposizione due soluzioni davvero molto interessanti. Apri il tuo nuovo conto in pochi minuti online. Potrai farlo velocemente e direttamente dal tuo dispositivo, senza aspettare lunghe attese in filiale o allo sportello. I vantaggi sono tantissimi e chiari, così non ci sono sorprese e sai che puoi fidarti di questo istituto di credito, Banca Mediolanum.

Apri SelfyConto

Se hai meno di 30 anni c’è SelfyConto Under 30, la soluzione con canone di tenuta conto gratuito fino ai tuoi trent’anni. Ecco cosa include:

  • Accredito stipendio
  • Bonifici SEPA in € gratuiti
  • Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
  • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
  • Carta di Debito digitale: gratuita
  • Assistenza via chat gratuita
  • Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
  • Invia e ricevi denaro con Bancomat Pay e Plicks

Se hai più di 30 anni c’è SelfyConto Over 30, la soluzione con canone di tenuta conto gratis il promo anno, dopo azzerabile per sempre accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Ecco cosa include:

  • Accredito stipendio o pensione
  • Bonifici SEPA in € gratuiti
  • Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
  • Prelievi ATM in area Euro gratuiti
  • Carta di Debito digitale: gratuita
  • Assistenza via chat gratuita
  • Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
  • SDD – Addebito utenze gratuito

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 12 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ott 2026
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