Azzera il canone con il conto Crédit Agricole e ottieni 50€ di bonus

Crédit Agricole propone un’offerta imperdibile per chi desidera un conto corrente senza canone mensile e con un bonus di benvenuto. Se apri ora il conto online potrai godere di canone zero per i primi 9 mesi, dopodiché il costo sarà di soli 2€ al mese. Tuttavia, questa quota può essere completamente azzerata se si soddisfano alcune condizioni. Scopriamo tutto meglio nelle prossime righe.

Crédit Agricole: tutti i vantaggi di un conto senza canone

In sostanza, per azzerrare totalmente il conto, basta soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

avere meno di 35 anni ;

; accreditare lo stipendio o la pensione ;

o la ; possedere un dossier titoli attivo o un patrimonio pari o superiore a 5.000€.

Oltre al vantaggio di eliminare il canone, Crédit Agricole offre un bonus di 50€ in buoni regalo Amazon per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 2 marzo, inserendo il codice promozionale “VISA” in fase di registrazione. Per ricevere il bonus è necessario sottoscrivere la carta di debito e completare almeno una transazione entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Grazie alla carta, utilizzabile sin da subito collegandola ai principali wallet digitali, hai accesso a pagamenti smart e sicuri. Inoltre, puoi gestire tutte le operazioni direttamente dall’App Crédit Agricole, controllando saldo e movimenti, effettuando pagamenti, monitorando investimenti e richiedendo nuovi prodotti in totale comodità.

Questa è un’opportunità unica per aprire un conto flessibile, senza costi nascosti e con un bonus di benvenuto di 50€. Approfitta della promozione e attiva subito il conto online.