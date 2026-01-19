 BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback

Apri un conto corrente online con BBVA e ottieni da subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti.
BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Fintech Conti
Apri un conto corrente online con BBVA e ottieni da subito il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti.

Oggi è il tuo giorno fortunato. Apri un conto corrente online con BBVA e scopri cosa ha in serbo per te questa grande banda. Subito per te il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi e il 3% di cashback sui tuoi acquisti. Non perdere altro tempo. Approfitta adesso della promozione. Tantissimi utenti si stanno trovando non solo per questi enormi vantaggi, ma anche e soprattutto per la gestione intelligente dei soldi.

Scegli adesso BBVA

Nello specifico BBVA promette di riconoscerti il 3% di interesse sui tuoi risparmi nei primi 6 mesi dall’apertura del tuo conto. Successivamente avrai una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Tutti gli interessi vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Inoltre, su tutti i tuoi acquisti, sempre per i primi 3 mesi, ti riconoscerà il 3% di cashback.

La cosa sorprendente è che ottieni tutto questo senza stipendio, saldo minimo né permanenza. Sceglierai di rimanere in BBVA perché il tuo saldo cresce giorno dopo giorno e senza rischi, anche mentre dormi. Inoltre, più spendi più alto sarà il cashback che otterrai ogni mese. Insomma, questa soluzione è estremamente furba per te che vuoi dare più valore alle tue finanze e alle tue spese.

BVVA è il conto su misura per te

Con BBVA hai un conto corrente pensato su misura per te. Non devi recarti in filiale per aprirlo. Approfitta adesso della promozione online. In pochissimi minuti sarai già operativo, con un IBAN italiano perfettamente funzionante e tutte le operazioni disponibili direttamente dall’app multi-device pazzesca.

Scegli adesso BBVA

La tua remunerazione viene liquidata ogni mese, con accredito nei primi giorni del mese successivo. Il tasso si aggiorna ogni 3 mesi, in linea con il mercato dopo i primi 6 mesi e fino al 31 dicembre 2027. I tuoi risparmi crescono da soli attivando il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito dove avrai disponibilità totale dei tuoi soldi. Tutto senza costi, un conto gratuito per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane

Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane

Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 gen 2026
Link copiato negli appunti