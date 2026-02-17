 BBVA dà valore ai tuoi risparmi: interessi, cashback e canone zero
BBVA dà più valore ai tuoi risparmi garantendoti un interesse "interessante", cashback e a canone zero per sempre: il conto che amerai.
BBVA

BBVA è la soluzione perfetta per dare più valore ai tuoi risparmi. Aprendo un conto oggi stesso puoi scegliere di ottenere il 3% di interesse annuo lordo senza vincoli e a canone zero. Questo è il conto corrente che amerai alla follia. E poi, grazie alla fantastica app multi-device gestisci tutto direttamente dal tuo smartphone.

Goditi il 3% di remunerazione nei primi 6 mesi senza vincoli sui tuoi risparmi, liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Ma questo non è tutto. Infatti, potrai anche godere del 3% di cashback nei primi 6 mesi, liquidato mensilmente, ottenendo un interessante ritorno economico dai tuoi acquisti. Tutto questo senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza.

BBVA vuole proprio che ti innamori del suo conto corrente non perché ne sei vincolato, ma perché ti piace veramente e perché dà valore ai tuoi risparmi e alle tue spese. Non perdere altro tempo! Approfitta subito dell’offerta disponibile in questi giorni con questa grande banca. Apri il tuo conto oggi stesso.

Rimani in BBVA perché il tuo saldo cresce ogni giorno

In BBVA rimani perché il tuo saldo cresce ogni giorno, anche quando acquisti. Con il 3% di interessi i tuoi risparmi non rimangono fermi immobili a subire l’inflazione, ma crescono ogni giorno. Effettuando acquisti ottieni il 3% di cashback su tutto quello che spendi. Tutto questo senza vincoli e senza permanenza. Nessun saldo minimo e nemmeno accreditando lo stipendio.

I tuoi interessi maturati vengono liquidati mensilmente ogni mese, con accredito i primi giorni del mese successivo. Inoltre, dopo i primi 6 mesi, avrai una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Il tasso si aggiornerà ogni 3 mesi, in linea con il mercato. Sarai sempre aggiornato con anticipo, chiarezza e trasparenza. Tutto senza costi aggiuntivi: il conto è gratuito e lo apri in poco più di 5 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

Blocca il prezzo di Luce e Gas 24 mesi con Engie e risparmia 2 anni

Gestione delle spese aziendali più semplice con le carte di pagamento di Wallester

MrBeast è diventato un banchiere con Step

BBVA ci prende gusto: conto remunerato al 3% senza vincoli

Blocca il prezzo di Luce e Gas 24 mesi con Engie e risparmia 2 anni

Gestione delle spese aziendali più semplice con le carte di pagamento di Wallester

MrBeast è diventato un banchiere con Step

Osvaldo Lasperini
