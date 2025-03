Bonifici gratuiti e più libertà con SelfyConto di Banca Mediolanum

Prova SelfyConto di Banca Mediolanum, un conto corrente online pensato per chi desidera semplificare la gestione delle proprie finanze ricco di vantaggi interessanti. Con SelfyConto, hai a disposizione uno strumento versatile e conveniente, ideale per chi vuole risparmiare senza complicazioni.

Scopri subito come aprire il tuo SelfyConto direttamente dal sito di Banca Mediolanum. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio tutti i suoi vantaggi.

SelfyConto: tutto ciò che serve per risparmiare, senza costi nascosti

SelfyConto offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA online, sia ordinari che istantanei, senza alcun costo per il primo anno. E restano gratis fino al compimento dei 30 anni per i clienti più giovani, rendendo il conto particolarmente vantaggioso per gli under 30.

Ma non è tutto: il canone di tenuta conto è azzerato per tutti nei primi 12 mesi e, per i clienti under 30, rimane gratuito fino al trentesimo compleanno. Dal secondo anno in poi, il costo è contenuto a soli 3,75€ al mese, con addebito trimestrale.

A chi apre SelfyConto entro il 30 giugno 2025, Banca Mediolanum offre la Mediolanum Card, una carta di debito su circuito Mastercard sempre senza canone per il primo anno. Ti offre prelievi gratuiti e illimitati nell’area Euro, garantisce acquisti online sicuri e permette pagamenti rapidi tramite smartphone o smartwatch.

Anche le operazioni bancarie quotidiane diventano più semplici e convenienti con SelfyConto: addebiti per utenze, pagamenti F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutti inclusi senza costi aggiuntivi. Persino i versamenti e i prelievi in area Euro sono gratuiti, per un vero ed effettivo risparmio.

Una soluzione bancaria moderna e vantaggiosa. Visita il sito di Banca Mediolanum, scopri tutti i dettagli di SelfyConto e approfitta subito di questa offerta imperdibile. Risparmia tempo e denaro con un conto che davvero fa la differenza.