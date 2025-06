Bunq Core, il conto che puoi aprire in 5 minuti e usare subito

Hai bisogno di un conto bancario per le tue spese quotidiane, ma non vuoi perdere tempo tra code in filiale e scartoffie? Bunq Core è la risposta smart: si attiva in 5 minuti, completamente online, e oggi è disponibile a 3,99€ al mese.

L’offerta è pensata per chi cerca un conto flessibile, digitale e immediatamente operativo, anche se non hai ancora il codice fiscale italiano (puoi fornirlo entro 90 giorni). Puoi aprirlo direttamente sul sito ufficiale di Bunk, ma prima vorrai sapere quali sono i suoi vantaggi nel dettaglio: scopriamoli.

Tutto quello che puoi fare con Bunq Core

Bunq è una banca 100% digitale che ti permette di aprire un conto corrente direttamente dallo smartphone. L’offerta Core include tutto quello che serve per una gestione quotidiana delle finanze in modo semplice e intuitivo: ricevi una carta fisica e una carta virtuale pronte per essere usate online o con il telefono, e puoi iniziare subito a effettuare pagamenti, trasferimenti e ricariche.

Se sei un risparmiatore, Bunq ti permette di guadagnare fino al 2,26% di interessi sugli euro depositati, pagati ogni settimana: una rarità nel panorama bancario, che consente di sfruttare l’interesse composto e far crescere i risparmi più velocemente. In più, ottieni tassi ancora più alti (fino al 3,01%) su dollari e sterline.

Una delle funzioni più apprezzate è quella dei Conti Correnti personalizzati: puoi creare diversi “sottoconti” per gestire separatamente bollette, spese fisse, viaggi, progetti personali. Ognuno ha un proprio IBAN, per tenere tutto sotto controllo con la massima chiarezza. Puoi anche condividere l’accesso a un conto (per esempio quello di tuo figlio) con il tuo partner, e monitorare insieme entrate, uscite e limiti di spesa.

Per i viaggi e gli acquisti all’estero, bunq propone inoltre la funzione ZeroFX, che ti dà il miglior tasso di cambio possibile su tutte le spese fuori dall’Eurozona. E per automatizzare tutto, puoi usare strumenti come i pagamenti programmati e l’AutoAccept per approvare automaticamente richieste dai contatti fidati.

In sintesi, con bunq Core hai tutto ciò che serve per iniziare a gestire il tuo denaro oggi stesso, con un’app intuitiva e funzioni avanzate anche per chi è alle prime armi. Puoi aprirlo direttamente sul sito ufficiale di Bunq, dove puoi trovare anche una versione free con alcune limitazioni.