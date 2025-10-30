 Con Conto Corrente Arancio sorridi sia risparmiando che spendendo
Con Conto Corrente Arancio e Conto Arancio di ING Direct sorridi non solo quando risparmi, ma anche quando spendi: scopri i due vantaggi top.
Fintech Conti
Con Conto Corrente Arancio e Conto Arancio di ING Direct sorridi non solo quando risparmi, ma anche quando spendi: scopri i due vantaggi top.
Conto Corrente Arancio e Conto Arancio sono una soluzione di ING Direct in grado di garantirti una gestione completa e intelligente delle tue finanze. Grazie a questo conto sorridi non solo quando risparmi, ma anche quando spendi. Il segreto è aprire un conto oggi stesso! Infatti, è attiva una promozione decisamente conveniente che ti cambierà la vita.

Mentre stai aprendo il tuo nuovo conto corrente inserisci il codice ING2025. Grazie a questo coupon potrai ottenere il 4% annuo lordo sui tuoi risparmi vincolati per sei mesi. Inoltre, avrai anche il 4% di cashback sulle spese effettuate con carta dal tuo nuovo conto corrente. Niente male vero? Si tratta di due vantaggi incredibili. Sorride chi risparmia, ma anche chi spende.

Tutta la gestione delle tue finanze con il Conto Corrente Arancio è smart. Così non perdi tempo in lunghe attese e code alla filiale. Accedendo all’app multi-device hai la possibilità di effettuare operazioni, consultare il tuo saldo e verificare ogni spesa effettuata. Insomma, potrai davvero fare tutto senza alcun limite e senza costi aggiuntivi.

Conto Corrente Arancio e Conto Arancio: tutto a canone zero

Il Conto Corrente Arancio è a canone zero accreditando stipendio o pensione. Inoltre, hai tutto incluso. Potrai ottenere le tue carte di pagamento gratuitamente, effettuare bonifici e prelievi senza commissioni in Italia e in Europa e non solo. Addirittura con le carte MasterCard a canone zero viaggi senza pensieri acquistando ovunque e tenendo tutto sotto controllo dalla tua app. E hai il 4% di cashback sui tuoi acquisti.

Con Conto Arancio risparmi guadagnando grazie al 4% di interessi per 6 mesi fino a 50.000 euro. I tuoi soldi sono al sicuro e hai zero spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. Insomma, con ING Direct tutto ha valore, prima di tutto tu. Non perdere questa occasione. Apri un conto oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Osvaldo Lasperini
30 ott 2025
