Conto Corrente Arancio: tutto incluso e 4% annuo suoi risparmi

Se scegli Conto Corrente Arancio di ING hai davvero tutto incluso. La scelta migliore per chi non vuole pensare proprio a nulla. Lo apri online a questo link in pochissimi minuti. Facile, veloce, pratico e smart. Niente più code agli sportelli! Le operazioni le gestisci direttamente da smartphone e sono completamente gratuite.

Se lo apri entro il 2 novembre 2026, selezionando Conto Arancio, il conto deposito di ING, ottieni anche il 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi per 12 mesi. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Si tratta di un’occasione unica e imperdibile che molti stanno scegliendo. Tra l’altro non hai alcun vincolo. Puoi prelevare i tuoi risparmi in qualsiasi momento.

Oggi con Conto Corrente Arancio e Conto Arancio scegli una banca che ti fa sentire davvero bene. Hai tutto quello che ti serve, incluso tutto quello che non sai potrebbe servirti. Basta il tuo smartphone per avere tutto sotto controllo. Incluse hai diverse carte di pagamento che ti semplificano la vita, tra cui carta di debito e carta di credito. Tutto a canone zero, come promesso.

Cosa include Conto Corrente Arancio a canone zero

Il Conto Corrente Arancio di ING è a canone zero! Basta accreditare lo stipendio di almeno 1000 euro o ricevere 1 bonifico di 1000 euro. Aprilo online a questo link in pochissime mosse. I vantaggi ti stanno aspettando proprio adesso.

Canone di tenuta conto azzerabile accreditando stipendio o pensione, almeno 1000 euro al mese o se hai meno di 30 anni.

accreditando stipendio o pensione, almeno 1000 euro al mese o se hai meno di 30 anni. Carte MasterCard a canone zero per fare shopping ovunque, anche con lo smartphone, e prelievi gratis in Italia e in Europa.

per fare shopping ovunque, anche con lo smartphone, e prelievi gratis in Italia e in Europa. Operazioni gratuite come Bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA: tutto a 0€.

come Bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA: tutto a 0€. 100% online da app senza dover passare in Filiale facendo tutto da casa e niente code allo sportello.

senza dover passare in Filiale facendo tutto da casa e niente code allo sportello. Trasferimento del conto automatizzato come stipendio, pagamenti e addebiti dal tuo vecchio conto.

automatizzato come stipendio, pagamenti e addebiti dal tuo vecchio conto. Giroconto automatico per risparmiare senza accorgertene mettendo ogni mese da parte un po’ di soldi su Conto Arancio, il tuo Conto Deposito.