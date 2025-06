Conto Deposito Arancio: la scelta conveniente per darti valore

Conto Deposito Arancio è la soluzione ideale per chi cerca una scelta conveniente senza rinunciare a nulla. Grazie a questa soluzione potrai risparmiare dando più valore ai tuoi risparmi, per farli crescere con te. Apri subito Conto Arancio. Per te il 3,50% di interessi nei primi 6 mesi, senza stipendio e senza vincoli.

Addirittura potrai ricevere fino a 500 euro di cashback portando i tuoi amici in ING. Una promozione decisamente vantaggiosa per te che cerchi qualcosa che ti permetta di ottenere un piccolo ritorno dai tuoi risparmio. Con questa occasione riceverai il 3,50% di interesse sui risparmi per 6 mesi.

Conto Deposito Arancio non richiede alcun costo di apertura. Non dovrai pagare nulla nemmeno per la gestione dei tuoi risparmi. Anche il trasferimento di denaro è senza commissioni. I costi sono trasparenti e non avrai mai spese nascoste. Tutto è nero su bianco sin dall’inizio dell’apertura.

Conto Deposito Arancio: aprilo adesso e inizia a guadagnare subito

Con il Conto Deposito Arancio accedi a una soluzione eccellente per gestire in modo intelligente i tuoi risparmi. Aprilo adesso e inizia subito a guadagnare. Per te il 3,50% di interessi per 6 mesi. Come? Segui passo passo le indicazioni riportate qui sotto.

Apri Conto Corrente Arancio e Conto Arancio online a questo link. Richiedi la Carta di Debito MasterCard. Attiva i due conti con un bonifico. Spendi almeno 100 euro con la tua carta di debito MasterCard.

In questo modo hai il 3,50% per 6 mesi fino a 100mila euro. Non dovrai accreditare lo stipendio e non dovrai nemmeno vincolare i tuoi risparmi. Nessun importo minimo è previsto per l’attivazione di Conto Arancio e i tuoi risparmi sono sempre disponibili quando vuoi.

Dopo l’apertura di Conto Deposito Arancio ti verrà assegnato un Codice Amico da condividere con chi vuoi tu. In questo modo puoi ricevere un cashback di 50 euro per ogni amico che scegliere di aprire un conto con ING, fino a un massimo di 10 amici.