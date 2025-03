Conto deposito Klarna: fino al 2,74% sui tuoi risparmi, senza costi né vincoli

Klarna non è solo pagamenti smart e shopping rateale: oggi offre anche un conto deposito tra i più interessanti sul mercato. Con rendimenti fino al 2,74% di interesse, gestione completamente digitale e zero costi di apertura o mantenimento, questa è una soluzione ideale per chi vuole far crescere i propri risparmi in modo sicuro e semplice.

Per aprirlo non devi fare altro che andare sul sito di Klarna. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio tutti i vantaggi e le caratteristiche che offre.

Tutti i vantaggi del conto deposito Klarna

Aprire un conto deposito con Klarna è questione di pochi minuti: basta collegarsi al sito. L’intero processo è 100% digitale, senza moduli cartacei da firmare. Una volta attivato, si può gestire tutto comodamente dallo smartphone: dall’andamento degli interessi maturati fino alla durata dei vincoli.

Puoi scegliere la durata che preferisci, bloccare un tasso fisso vantaggioso e non versare alcun deposito minimo. Al termine del vincolo, ricevi l’intero importo versato, più gli interessi maturati, senza commissioni né sorprese.

I vantaggi del conto deposito Klarna:

Fino al 2,74% di interesse annuo garantito;

annuo garantito; Nessuna spesa di gestione o penale di prelievo ;

; Nessun deposito minimo richiesto;

richiesto; Apertura facile online , in pochi minuti;

, in pochi minuti; Tutti i depositi sono protetti dalla garanzia statale sui depositi (fino a 100.000€).

E per ogni dubbio o necessità, l’assistenza clienti è disponibile 24/7 direttamente in chat tramite l’app o con la possibilità di richiedere una chiamata.

Scegliendo Klarna per il tuo conto deposito, investi in un ambiente controllato, trasparente e affidabile. Con un’interfaccia intuitiva e un approccio “no stress”, ti consente di risparmiare al tuo ritmo, con piena libertà di scelta su tasso e durata. Scopri di più direttamente sul sito di Klarna.