Conto online con cashback sulle spese mensili? SelfyConto offre il 5%

Se si vuole ottenere un rimborso sulle spese mensili, una soluzione interessante è quella proposta dai conti online con cashback. Uno dei più interessanti è SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, che nell’ambito dell’ultima iniziativa della banca meneghina offre il 5% di cashback ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 giugno 2025.

Il rimborso del 5% sulle spese fino a 500 euro è valido per i mesi di maggio, giugno e luglio, per un totale di 75 euro (25 euro al mese, ndr). Per aprire SelfyConto è sufficiente un documento d’identità valido, il codice fiscale, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail.

I vantaggi dello scegliere il conto online SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto offre diversi vantaggi ai propri clienti, in primis il canone del conto a zero per tutti il primo anno, e fino all’età di trent’anni per gli under 30. Inoltre, dopo il primo anno, il canone è azzerabile tramite l’accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

A proposito di carta di debito, scegliere SelfyConto significa anche poter contare sulla Mediolanum Card, una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard che presenta un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Il primo anno il canone è gratuito, poi passa a 10 euro l’anno.

Durante l’apertura del conto online di Banca Mediolanum, o in un secondo momento, è possibile poi richiedere la Mediolanum Credit Card, una carta di credito con plafond a partire da 1.500 euro al mese. Il canone è gratuito il primo anno, poi 20 euro l’anno.

A tutto questo si aggiunge un servizio di home banking gratuito completo: non solo i bonifici SEPA e istantanei a costo zero, sono gratis anche gli addebiti delle utenze. Infine, con SelfyConto si può contare su prelievi senza commissioni sia in Italia che in Europa.