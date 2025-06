Credem: apri ora un conto corrente e scopri come avere un Buono Amazon da 200€

Oggi aprire un conto corrente Credem è ancora più vantaggioso. Grazie alla nuova promozione Estate 2025 ottieni anche un Buono Amazon da 200 euro. Come? Semplice: apri il conto ora con il codice PROMO200. Scegli di pagare i tuoi acquisti con carta di debito collegata al conto per un importo di almeno 2000 euro entro il 31 ottobre 2025.

In questo modo potrai ottenere un Buono Regalo Amazon di 200 euro! Niente male vero. Credem Link è il conto online a canone zero. Inclusi hai anche Internet Banking gratuito per sempre e Carta di Debito a Canone Zero per il primo anno. Un’occasione davvero speciale per risparmiare senza rinunciare al meglio.

Nonostante sia tutto online avrai un team di consulenti Credem a tua disposizione, da filiale o da remoto, per aiutarti a gestire il tuo conto corrente e tutte le sue funzionalità. Saranno sempre disponibili per rispondere alle tue domande e affrontare qualsiasi tua richiesta insieme a te, per renderti felice.

Conto Corrente Credem Link: personalizzalo come vuoi

Personalizza come vuoi il tuo nuovo Conto Corrente Credem Link grazie alla possibilità di scegliere la carta di debito che fa per te. Prima di tutto apri il conto ora con il codice PROMO200. Così puoi ottenere un Buono Regalo Amazon da 200 euro.

Fai tutto online direttamente dal tuo dispositivo, comodamente a casa. Una volta inseriti tutti i tuoi dati puoi utilizzare il tuo SPID per verificare la tua identità più velocemente, oppure procedere con il tuo documento di identità. Dopodiché scegli il tuo consulente nella filiale o da remoto. Configura la tua offerta come preferisci e con la firma digitale attivi subito il tuo nuovo conto corrente Credem Link.

Tutto è semplice, veloce e sicuro. Approfittane subito. apri il conto ora con il codice PROMO200.