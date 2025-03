Credem Link: apri il conto online e ricevi 100€ in buoni Amazon

Credem lancia una nuova promozione per il suo conto online “Credem Link“: chi lo apre entro il 10 maggio 2025 e inserisce il codice PROMO100 in fase di registrazione, riceverà un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro, a patto di scegliere l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto.

Per ottenere il buono la prima cosa da fare è aprire il conto direttamente sul sito di Credem.

Credem Link: un conto 100% digitale con assistenza su misura

Per ricevere il Buono Regalo Amazon.it da 100 euro, basta:

Aprire Credem Link entro il 10 maggio 2025; Inserire il codice PROMO100 nel campo dedicato; Scegliere l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto appena aperto.

Credem Link è un conto corrente pensato per unire la comodità della gestione digitale con il valore di una consulenza personalizzata. L’apertura si può effettuare interamente online, da smartphone o computer, in pochi minuti: basta un documento d’identità o l’identità digitale SPID.

Chi sceglie Credem Link entro la scadenza della promo ha diritto a:

Canone zero per il conto corrente ;

; Carta di debito gratuita il primo anno (circuito Mastercard), oppure carta Pagobancomat a costo zero per sempre ;

il primo anno (circuito Mastercard), oppure ; Accesso completo e gratuito a Internet Banking e App Credem Mobile ;

; Supporto di un consulente dedicato, in filiale o da remoto.

Credem offre due alternative per la carta di debito, entrambe realizzate in PVC riciclato, ovvero Credemcard Internazionale Mastercard, gratuita il primo anno e poi 1,5€/mese, e poi Credemcard Pagobancomat, sempre gratuita.

Con l’app Credem Mobile e il servizio di Internet Banking, puoi tenere sotto controllo il tuo conto, effettuare operazioni bancarie e attivare nuovi prodotti in modo rapido e intuitivo. Tra i servizi aggiuntivi spicca anche il Conto Deposito Più, attivabile in pochi clic. Offre un rendimento del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi, senza costi di apertura.

Credem Link è una soluzione ideale per chi cerca un conto online completo, gratuito e con il vantaggio di una consulenza personalizzata.