Crédit Agricole: apri il conto online e ricevi fino a 500€ in buoni Amazon

Crédit Agricole lancia un’offerta esclusiva per chi sceglie di aprire un conto online: fino a 500€ in buoni regalo Amazon grazie ai diversi bonus attivabili. Inoltre, per chi apre il conto entro l’8 giugno 2025, il canone sarà completamente gratuito. Un’occasione imperdibile per chi cerca un conto conveniente, digitale e ricco di vantaggi. Per maggiori info e per l’apertura del conto basta andare sul sito di Crédit Agricole.

Come ottenere i buoni Amazon con Crédit Agricole

I nuovi clienti che aprono un conto Crédit Agricole possono approfittare di diverse opportunità per accumulare buoni Amazon fino a 500€. Ecco come funziona la promozione:

50€ di Welcome Bonus : per riceverli è sufficiente aprire il conto online entro il 16 marzo inserendo il codice promozionale “VISA” e completare almeno una transazione con la carta di debito Crédit Agricole Visa entro 60 giorni ;

: per riceverli è sufficiente aprire il conto online inserendo il codice promozionale e completare almeno con la carta di debito Crédit Agricole Visa entro ; 50€ per l’accredito dello stipendio o della pensione : chi ha già ottenuto il Welcome Bonus può ricevere altri 50€ in buoni Amazon accreditando lo stipendio o la pensione sul conto per almeno un mese entro il 31 maggio 2025 ;

: chi ha già ottenuto il Welcome Bonus può ricevere altri accreditando lo stipendio o la pensione sul conto per almeno un mese entro il ; Fino a 150€ extra con i pagamenti con la carta : utilizzando la carta di debito Crédit Agricole per acquisti tramite POS, wallet digitali o shopping online, si ottengono ulteriori buoni regalo in base alla spesa effettuata: 50€ per una spesa tra 500€ e 1.499,99€ 100€ per una spesa tra 1.500€ e 2.999,99€ 150€ per una spesa pari o superiore a 3.000€

: utilizzando la carta di debito Crédit Agricole per acquisti tramite POS, wallet digitali o shopping online, si ottengono ulteriori buoni regalo in base alla spesa effettuata:

Infine, è possibile ottenere 250€ di buoni ulteriori invitando amici (massimo 5) ad aprire il conto tramite il proprio codice.

Aprendo questo conto online, oltre ai bonus, si ha accesso a un servizio completo e flessibile, con caratteristiche molto interessanti. Una di queste è la gestione completamente digitale tramite l’app, con la possibilità di trasferire il conto, richiedere prodotti finanziari e monitorare gli investimenti in tempo reale. I bonifici SEPA online sono gratuiti.

Grazie a queste condizioni, si presenta come una delle soluzioni più vantaggiose del momento. Per tutti i dettagli e per attivare il conto, basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole.