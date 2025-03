Crédit Agricole: conto a canone zero e fino a 500€ di buoni Amazon in regalo

Se stai cercando un conto corrente conveniente e ricco di vantaggi, l’offerta di Crédit Agricole potrebbe essere proprio ciò che fa per te. Se apri un conto online a canone zero entro l’8 giugno 2025, hai l’opportunità di ottenere fino a 500€ in buoni regalo Amazon, oltre alla comodità di una carta di debito evoluta e un’app intuitiva per gestire tutte le tue operazioni bancarie.

Come ottenere il massimo bonus aprendo il conto Crédit Agricole

L’offerta di Crédit Agricole è davvero generosa: per ricevere i buoni regalo Amazon ci sono diverse modalità. Ecco come massimizzare i vantaggi:

Welcome Bonus da 50€: apri il conto online entro il 16 marzo, inserendo il codice promozionale VISA e richiedi la carta di debito Crédit Agricole Visa. Completa almeno una transazione nei primi 60 giorni e riceverai subito 50€ in buoni Amazon. Bonus per accredito stipendio o pensione: se scegli di accreditare lo stipendio o la pensione sul tuo nuovo conto e mantieni l’accredito per almeno una mensilità entro il 31 maggio 2025, potrai ottenere un ulteriore bonus di 50€ in buoni regalo. Bonus se inviti i tuoi amici ad aprire il conto: se i tuoi amici aprono il conto utilizzando il tuo codice promo puoi ricevere un bonus di 50€ per ogni amico che si iscrive, fino ad un massimo di 5. Bonus per utilizzo della carta: maggiore è l’importo speso con la carta, maggiori saranno i buoni regalo Amazon che riceverai: 50€ di buoni per una spesa complessiva tra 500€ e 1.499,99€ .

di buoni per una spesa complessiva tra . 100€ di buoni per una spesa tra 1.500€ e 2.999,99€ .

di buoni per una spesa tra . 150€ di buoni per acquisti superiori a 3.000€.

Con il conto Crédit Agricole, tutte le operazioni quotidiane sono facili e immediate grazie alla App dedicata. Puoi monitorare il saldo, trasferire fondi, richiedere nuovi prodotti e persino consultare le quotazioni degli investimenti in tempo reale. Inoltre, la carta può essere subito collegata ai wallet digitali, permettendoti di pagare in modo sicuro e pratico. Se necessario, puoi bloccare o mettere in pausa la carta direttamente dall’app, garantendo sempre un controllo totale.

Visita subito il sito ufficiale di Crédit Agricole, apri il conto a canone zero e inizia a beneficiare di tutti i bonus disponibili.