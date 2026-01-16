 Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
Da una piattaforma di trading Trade Republic è diventata un vero e proprio conto corrente dove i tuoi risparmi valgono e senza rischi.
Da una piattaforma di trading Trade Republic è diventata un vero e proprio conto corrente dove i tuoi risparmi valgono e senza rischi.
Trade Republic da piattaforma di trading ora è diventata un vero e proprio conto corrente. Grazie alla sue opzioni sulla liquidità in saldo positivo puoi dare valore ai tuoi risparmi e senza rischi. Apri adesso il tuo nuovo conto! Riceverai il 2% di interesse dalle banche partner e dai dividenti dei fondi di liquidità sui tuoi risparmi.

Tu non devi fare niente e soprattutto non devi rischiare niente. La tua liquidità è lì, senza vincoli e pronta da utilizzare. Ogni mese ti verrà pagato il 2% direttamente sul conto e senza massimali. Niente male vero? Ma questo non è l’unico vantaggio nello scegliere questa “banca” e piattaforma di investimento. Infatti, tutto è a canone zero. In pratica non devi spendere nulla accedere alle sue funzionalità.

Addirittura hai inclusa una Carta Visa pronta all’uso che ti permette di guadagnare l’1% di saveback tu tutti i tuoi acquisti. Questa percentuale ti viene accreditata direttamente all’interno dei tuoi piani di accumulo. Tu decidi su cosa investire e i tuoi acquisti alimentano l’investimento in modo automatizzato. Davvero un’ottima opzione di guadagno. E il resto arrotondato all’euro finisce nei tuoi investimenti.

Trade Republic è a costo zero e senza commissioni

Con Trade Republic è a costo zero. Non perdere questa occasione. Apri adesso il tuo nuovo conto! Ottieni la tua carta virtuale gratuita o fisica scegliendo tra la Classic e la Mirror. Nessuna commissione di sottoscrizione mensile per questa carta. Ma non è l’unica cosa positiva.

Con questa carta hai anche prelievi illimitati agli ATM di tutto il mondo da 100 euro senza commissioni. Puoi sfruttarla per effettuare acquisti in tutto il mondo con tassi di cambio leader di mercato e nessuna commissione nascosta per le tue spese all’estero. Inoltre, i tuoi risparmi sono al sicuro grazie alle funzioni di sicurezza all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

