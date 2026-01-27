Ecco perché BBVA deve diventare la tua banca

BBVA deve diventare la tua banca per due fondamentali motivi. Il primo riguarda la sua solidità. Questo gruppo bancario multinazionale spagnolo è tra i più grandi al mondo. Quindi i tuoi risparmi sono al sicuro e nonostante operi online, è un istituto di credito tradizionale solido, con oltre 165 anni di storia. Il secondo riguarda i molti vantaggi inclusi come la promozione che ti fa guadagnare il 3% sui tuoi risparmi e offre il 3% di cashback sui tuoi acquisti.

Praticamente, aprendo un nuovo conto hai subito il 3% di remunerazione e cashback durante i primi 6 mesi. Successivamente, avrai una remunerazione garantita a lungo termini. Niente male vero? Tutto questo senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza. Hai la massima libertà di azione e scelta. Gli interessi maturati ti verranno liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Davvero molto interessante vero? Allora non perdere altro tempo.

Scegliere BBVA come tua banca significa avere più soldi ogni mese, senza sforzo e senza rischi. Ottieni il 3% lordo per i primi 6 mesi, su saldi fino a 1 milione di euro. Riceverai i tuoi interessi ogni mese attraverso un accredito automatico nei primi giorni del mese successivo. Inoltre, ottieni una remunerazione garantita a lungo. Sostanzialmente dopo i primi 6 mesi il tuo saldo continuerà a crescere con un tasso aggiornato ogni 3 mesi, in linea con il mercato.

Scegliendo BBVA come banca ottieni anche la tua Carta di Debito gratuita

Inclusa nel tuo conto corrente BBVA ottieni la tua Carta di Debito gratuita, fisica o digitale, a zero spese per sempre finché resti con questa banca. Su ogni acquisto con carta, ti viene rimborsato il 3% in modo automatico e fino a 280 euro al mese. Semplicemente fantastico.

Il punto forza di questa banca è la sua applicazione multidispositivo. Una delle app più pratiche disponibili. Aggrega tutte le tue banche e gestisci i tuoi risparmi in un unico posto comodo. Effettua in un attimo qualsiasi operazione dal tuo conto, ovunque tu sia e senza difficoltà. Accedi a un’assistenza preparata e sempre disponibile pronta a rispondere alle tue domande o risolvere qualsiasi situazione.