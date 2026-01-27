 Ecco perché BBVA deve diventare la tua banca
Ecco perché BBVA deve diventare la tua banca
BBVA deve diventare la tua banca per due fondamentali motivi. Il primo riguarda la sua solidità. Questo gruppo bancario multinazionale spagnolo è tra i più grandi al mondo. Quindi i tuoi risparmi sono al sicuro e nonostante operi online, è un istituto di credito tradizionale solido, con oltre 165 anni di storia. Il secondo riguarda i molti vantaggi inclusi come la promozione che ti fa guadagnare il 3% sui tuoi risparmi e offre il 3% di cashback sui tuoi acquisti.

Praticamente, aprendo un nuovo conto hai subito il 3% di remunerazione e cashback durante i primi 6 mesi. Successivamente, avrai una remunerazione garantita a lungo termini. Niente male vero? Tutto questo senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza. Hai la massima libertà di azione e scelta. Gli interessi maturati ti verranno liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Davvero molto interessante vero? Allora non perdere altro tempo.

Scegliere BBVA come tua banca significa avere più soldi ogni mese, senza sforzo e senza rischi. Ottieni il 3% lordo per i primi 6 mesi, su saldi fino a 1 milione di euro. Riceverai i tuoi interessi ogni mese attraverso un accredito automatico nei primi giorni del mese successivo. Inoltre, ottieni una remunerazione garantita a lungo. Sostanzialmente dopo i primi 6 mesi il tuo saldo continuerà a crescere con un tasso aggiornato ogni 3 mesi, in linea con il mercato.

Scegliendo BBVA come banca ottieni anche la tua Carta di Debito gratuita

Inclusa nel tuo conto corrente BBVA ottieni la tua Carta di Debito gratuita, fisica o digitale, a zero spese per sempre finché resti con questa banca. Su ogni acquisto con carta, ti viene rimborsato il 3% in modo automatico e fino a 280 euro al mese. Semplicemente fantastico.

Il punto forza di questa banca è la sua applicazione multidispositivo. Una delle app più pratiche disponibili. Aggrega tutte le tue banche e gestisci i tuoi risparmi in un unico posto comodo. Effettua in un attimo qualsiasi operazione dal tuo conto, ovunque tu sia e senza difficoltà. Accedi a un’assistenza preparata e sempre disponibile pronta a rispondere alle tue domande o risolvere qualsiasi situazione.

Pubblicato il 27 gen 2026

