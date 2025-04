Finom, il conto aziendale con cashback al 3%: provalo gratis per 30 giorni

Per la gestione finanziaria della propria azienda, sia che si tratti di una piccola o media/grande impresa che di una ditta individuale o freelance, avere un conto aziendale vantaggioso è fondamentale. Finom è esattamente la soluzione perfetta in questo senso.

Questo conto è in grado di offrire una serie di servizi che vanno a formare un’offerta completa, per soddisfare tutte le tipologie di cliente business. E per i nuovi clienti c’è una doppia possibilità da sfruttare al volo: prova di 30 giorni gratis e fino al 3% di cashback per le spese sostenute con le carte abbinate al conto. Per iniziare subito la prova free basta andare sul sito ufficiale di Finom.

Finom è il conto aziendale con fatturazione elettronica integrata

Le opzioni di conto corrente online sono tante, ma Finom si distingue per la sua completezza e per il fatto che mette a disposizione soluzioni “su misura”. Propone infatti ben 8 piani diversi: 3 per freelance, 3 per le società e 2 per le imprese. Scegliere la versione più adatta alle proprie necessità è possibile, anche nell’ottica di massimizzare i vantaggi e al contempo ridurre i costi.

Una delle sue peculiarità è che include un avanza software di fatturazione elettronica: con Finom è possibile mandare le fatture direttamente dal proprio account, associare facilmente le fatture alle entrate in arrivo e ricevere più rapidamente i pagamenti.

E per chi sceglie Finom sono a disposizione carte fisiche e virtuali, con possibilità di cashback fino al 3% sui pagamenti. Non è finita qui: chi apre in questo momento una delle soluzioni di piani proposte, e opta per il pagamento annuale, potrà godere di uno sconto del 20% sul canone di mantenimento del conto.

Il conto business può essere utilizzato da più utenti, in base al piano scelto. Per maggiori dettagli e per l’apertura del conto basta andare sul sito di Finom.