Finom, il conto aziendale con cashback fino al 3%: provalo gratis per 30 giorni

La ricerca di un conto aziendale online efficace e vantaggioso porta sempre più professionisti e imprese a scegliere Finom, una delle soluzioni più apprezzate nel settore. Questo servizio si distingue per la sua versatilità, grazie alla sua offerta di strumenti avanzati di contabilità e fatturazione, inclusa la possibilità di gestire la fatturazione elettronica in modo intuitivo. Inoltre, consente di ottenere un cashback fino al 3% sui pagamenti con carta, offrendo un ulteriore vantaggio economico agli utenti.

Finom mette a disposizione diversi piani di abbonamento, con costi a partire da 14 euro + IVA al mese. Per i freelance, invece, è presente l’opzione Solo, che permette di accedere al servizio senza alcun costo mensile. I nuovi utenti possono testare il conto gratuitamente per 30 giorni, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze direttamente dal sito ufficiale.

Perché scegliere Finom per la gestione aziendale

Aprire un conto con Finom significa accedere a una soluzione completa e flessibile, ideale per gestire le finanze aziendali in modo rapido ed efficiente. Tra i principali vantaggi troviamo:

IBAN italiano e possibilità di effettuare trasferimenti bancari anche a livello internazionale;

Carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, con un sistema di cashback fino al 3% sugli acquisti;

, sia fisiche che virtuali, con un sistema di cashback fino al 3% sugli acquisti; Strumenti avanzati per la contabilità e la fatturazione elettronica, con accesso diretto al commercialista e funzioni per la riconciliazione delle fatture.

Finom offre la possibilità di scegliere tra più piani di abbonamento, garantendo 30 giorni di prova gratuita per testare il servizio. Le opzioni disponibili si adattano a liberi professionisti, imprese e aziende, con costi a partire da 14 euro + IVA al mese. Per i freelance che desiderano un conto senza costi fissi, invece, il piano Solo rappresenta un’ottima soluzione a canone zero.

Per scoprire tutti i dettagli e aprire un conto, basta accedere al sito ufficiale di Finom e iniziare subito a gestire al meglio la propria attività.