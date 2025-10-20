Finom, il conto aziendale con il cashback al 3%: provalo gratis 1 mese

Hai un’azienda e vorresti aprire un conto business con spesa ridotta e possibilità di ottenere un cashback importante a tutte le transazioni in punti vendita fisici o online? Finom è la scelta giusta. Si tratta di un conto aziendale che propone fino al 3% di cashback.

L’impoto varia in base al piano scelto, perciò nelle prossime righe andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta di Finom, chepuoi aprire direttamente sul sito ufficiale.

Risparmia sulle spese aziendali con il conto Finom

Finom è una fintech europea che aiuta gli imprenditori, freelance e piccole/medie imprese a semplificare la gestione finanziaria della propria attività. Include un IBAN attivo entro 24 ore, pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi, fatturazione elettronica, carte fisiche e virtuali gratuite e molto altro.

E poi, come dicevamo, c’è il cashback, che varia in base al piano selezionato:

Solo , con canone gratuito e 0% di cashback;

, con canone gratuito e 0% di cashback; Basic , a 17€ al mese e 1% di cashback;

, a 17€ al mese e 1% di cashback; Smart, a 37€ al mese e 3% di cashback.

Per registrare un nuovo conto business basta andare sul sito di Finom e in pochi minuti si avrà accesso immediato a tutte le funzionalità della piattaforma.

Il conto in questione è attivabile da ditte individuali, i liberi professionisti, le società semplici (SS), le società in nome collettivo (SNC), le società a responsabilità limitata (SRL), le società consortile a responsabilità limitata (SCARL), le società europee (SE), le società in accomandita semplice (SAS), le società per azioni (SPA), le Società Consortili per Azioni (SCPA), le Società in accomandita per azioni (SAPA) e le Società a responsabilità limitata semplice (SRLS).

L’utilizzo di Finom è sicuro: merito delle tecniche antifrode avanzate incluse, dell’utilizzo del protocollo TLS e della doppia crittografia, utile sia per trasferire che per proteggere i dati personali degli utenti.