Finom: il conto aziendale perfetto per freelance e imprese, gratis per un mese

Se sei un freelance o un imprenditore alla ricerca di un conto aziendale completo e intuitivo, Finom è la soluzione perfetta per semplificare la gestione finanziaria della tua attività. Con strumenti avanzati per la contabilità, la fatturazione elettronica e il controllo delle spese, offre tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica piattaforma.

E ora puoi provarlo gratis per un mese, senza impegni. Ma andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche principali.

Tutti i vantaggi del conto Finom: ecco come semplifica la gestione finanziaria

Grazie a Finom, puoi gestire le tue finanze in modo rapido e sicuro, con un IBAN italiano per bonifici nazionali e internazionali e carte VISA fisiche e virtuali che offrono fino al 3% di cashback sui tuoi acquisti. Inoltre, il servizio ti permette di automatizzare il processo di fatturazione, evitando errori e perdite di tempo. Con una dashboard intuitiva, puoi tenere sempre sotto controllo i flussi di cassa e monitorare le transazioni in tempo reale.

Ecco alcuni dei principali vantaggi del conto Finom:

Fatturazione elettronica automatizzata con riconciliazione immediata delle transazioni;

con riconciliazione immediata delle transazioni; Bonifici SEPA gratuiti e pagamenti semplificati;

e pagamenti semplificati; Carte VISA fisiche e virtuali con cashback fino al 3% ;

; Gestione multiutente per aziende con più collaboratori;

per aziende con più collaboratori; Portafogli multipli , ideali per separare le spese aziendali e personali;

, ideali per separare le spese aziendali e personali; Integrazione con software di contabilità per un flusso di lavoro senza intoppi.

Il piano Premium di Finom offre ulteriori funzionalità avanzate per le imprese che necessitano di una gestione finanziaria più strutturata. Grazie alla promozione in corso, puoi provare qualsiasi piano gratuitamente per un mese e scoprire come questo strumento può migliorare il controllo delle tue finanze aziendali.

Registrarsi è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Finom, scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e iniziare a utilizzare senza costi per i primi 30 giorni. Non perdere l’opportunità di testare uno dei migliori conti aziendali digitali disponibili sul mercato.