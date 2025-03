Finom: il conto business con fatturazione integrata e cashback fino al 3%

Scegliere il conto corrente giusto è fondamentale per chi gestisce un’attività, sia come libero professionista che come azienda strutturata. Tra le soluzioni più flessibili attualmente disponibili spicca Finom, un conto business pensato per adattarsi alle esigenze di freelance, società e imprese, grazie a 9 diversi piani tra cui scegliere.

Finom combina funzionalità bancarie con strumenti avanzati per la gestione della fatturazione e il lavoro in team, con la possibilità di configurare più utenti. Inoltre, offre carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, e un sistema di cashback fino al 3% sulle spese effettuate. Tutto questo si può avere gratis per un mese, così da testarne le funzionalità.

Come attivare la prova gratuita di Finom

Chi lavora in proprio può iniziare da un piano a canone zero, oppure testare gratuitamente per 30 giorni le versioni Start o Premium. Quest’ultima offre il massimo dei vantaggi, incluso il cashback più alto. Anche per le società sono disponibili più opzioni, così da scegliere il pacchetto di Finom più adatto al volume e alla struttura dell’attività. In più, attivando un piano annuale si ottiene uno sconto del 20% sul canone.

Attivare la prova gratuita è semplice e immediato: basta visitare il sito ufficiale di Finom, scegliere la versione più adatta e iniziare subito a scoprire i servizi inclusi, dalla fatturazione elettronica agli strumenti per i pagamenti e l’organizzazione aziendale.

Finom è una soluzione moderna e intuitiva, pensata per chi vuole semplificare la gestione finanziaria del proprio business e risparmiare allo stesso tempo, senza rinunciare a funzioni avanzate e a un’interfaccia user-friendly.