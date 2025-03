Finom: prova il conto aziendale Premium gratis per un mese

Se sei alla ricerca di un conto aziendale efficiente, versatile e con funzionalità avanzate, Finom potrebbe essere la soluzione giusta. Questo servizio, ormai un punto di riferimento per freelance e imprese, offre strumenti di gestione finanziaria, fatturazione elettronica e cashback fino al 3% sulle spese con carta.

Ora, hai l’opportunità di provare senza impegno il conto Premium per un mese gratuitamente, scoprendo tutti i vantaggi senza alcun costo iniziale.

Perché scegliere Finom per la tua attività

Finom è un conto business completo che ti permette di gestire con facilità le finanze aziendali. Grazie a un IBAN italiano e alla possibilità di effettuare pagamenti e bonifici internazionali, hai il pieno controllo dei tuoi movimenti finanziari in modo semplice e sicuro. Il conto include carte di debito fisiche e virtuali VISA, con un sistema di cashback fino al 3% che ti consente di ottenere un ritorno immediato sulle spese aziendali.

Un altro punto di forza è l’integrazione con strumenti avanzati di contabilità e fatturazione elettronica, ideali per semplificare la gestione amministrativa e ridurre il tempo dedicato alla burocrazia. Grazie all’accesso diretto per il commercialista, la riconciliazione delle fatture e la possibilità di gestire più portafogli, Finom diventa un supporto concreto per qualsiasi business.

Attivando il piano Premium, avrai accesso a un pacchetto di servizi esclusivi che ti permetteranno di gestire la tua attività con la massima efficienza. Ecco cosa include il conto Premium di Finom:

Fino a 5 utenti inclusi per la gestione condivisa del conto;

inclusi per la gestione condivisa del conto; 3 portafogli per organizzare al meglio le finanze aziendali;

per organizzare al meglio le finanze aziendali; Prelievi fino a 2.000€ al mese;

al mese; Pagamenti con carta fino a 100.000€ ;

; Carte virtuali illimitate e 15 carte fisiche (fino a 3 per utente);

e (fino a 3 per utente); Bonifici SEPA illimitati, anche con addebito diretto.

Ora è il momento ideale per testare Finom senza alcun impegno. Aprendo un conto aziendale oggi, hai un mese di piano Premium gratuito, con accesso completo a tutte le funzionalità avanzate. Approfitta di questa promozione e scopri come Finom può ottimizzare la gestione finanziaria della tua attività.