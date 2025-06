Il conto che ti regala 200€ su Amazon: attiva oggi Credem Link

Chi cerca un conto corrente online semplice da attivare, ricco di funzionalità e con un vero vantaggio economico, oggi può approfittare di un’occasione imperdibile: Credem Link ti offre 200 euro in buoni Amazon. Basta attivare il conto entro il 31 luglio, utilizzando il codice PROMO200 e soddisfare pochi requisiti per ricevere il premio direttamente via e-mail. Attiva subito il tuo conto online!

Come funziona la promozione Credem Link

Credem Link è il conto corrente online pensato per chi vuole gestire il proprio conto da casa o dallo smartphone e un supporto di consulenti sempre disponibili – in filiale o da remoto. La promozione è valida esclusivamente per i nuovi clienti e prevede un buono regalo Amazon del valore di 200 euro. Ecco i passaggi da seguire:

Apri il conto entro il 31 luglio 2025

Inserisci il codice promozionale PROMO200 nel campo dedicato

nel campo dedicato Effettua acquisti con la carta di debito collegata al conto per almeno 2.000 euro entro il 31 ottobre

Se tutti i requisiti sono rispettati, riceverai il tuo buono Amazon da 200 euro entro il 31 gennaio 2026, direttamente via mail.

Il conto online Credem offre un ventaglio di vantaggi a canone zero, tra cui una carta di debito Mastercard con canone gratuito per il primo anno, una carta Bancomat nazionale a canone zero, internet banking tramite app Credem Mobile e un team di consulenti dedicati. Questa è l’occasione giusta per aprire un nuovo conto e avere anche 200 euro in buoni Amazon da usare per i tuoi acquisti: apri ora Credem Link online in pochi minuti.