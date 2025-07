ING: conto deposito con interessi al 3,5% per 6 mesi, senza vincoli

ING rilancia la convenienza del suo Conto Arancio con una promozione estiva pensata per chi vuole far fruttare i propri risparmi in modo semplice e senza costi nascosti.

Fino al 19 luglio 2025, è possibile ottenere un tasso lordo promozionale del 3,5% per sei mesi, senza obbligo di vincolare le somme depositate: la liquidità resta sempre disponibile e gli interessi maturano con liquidazione a fine anno. Per approfittarne basta andare sul sito di ING.

Come funziona la promozione: 3,5% sul conto deposito, ma solo con Conto Corrente Arancio

Per approfittare del tasso agevolato, è necessario aprire un Conto Corrente Arancio, il conto corrente a zero spese di ING. L’attivazione di questo conto permette di accedere direttamente a Conto Arancio, il conto deposito collegato che offre l’interesse promozionale.

Ecco i vantaggi inclusi:

Carta di debito gratuita

Bonifici senza commissioni

Nessun costo di apertura né canone mensile

In alternativa, chi desidera più funzionalità può attivare la versione Conto Corrente Arancio Più, che aggiunge prelievi gratuiti e carta di credito (canone di 5€/mese azzerabile con entrate mensili di almeno 1.000€).

Una volta aperto il conto corrente, si può depositare liberamente sul Conto Arancio: nessun vincolo, nessun importo minimo richiesto e libertà totale di movimentazione. Il tasso del 3,5% (lordo annuo) viene applicato per sei mesi e gli interessi maturati vengono corrisposti a fine anno, direttamente sul conto deposito.

La promozione è attivabile solo fino al 19 luglio 2025, esclusivamente online sul sito di ING. Un’opportunità ideale per mettere al sicuro la propria liquidità e vederla crescere, senza rinunciare alla libertà di utilizzo.