ING rilancia Conto Arancio: 3,5% di interessi senza vincoli per 6 mesi

È arrivata l’estate e con lei anche una nuova opportunità per far fruttare i propri risparmi: ING propone un’interessante promozione sul suo Conto Arancio, che consente di ottenere un tasso lordo del 3,5% per sei mesi sulla liquidità depositata, senza alcun vincolo.

I fondi restano sempre disponibili, con liquidazione degli interessi a fine anno. Per approfittarne, è necessario aprire anche Conto Corrente Arancio, un conto a zero spese che offre tutti i servizi essenziali. Tutti i dettagli sono sul sito di ING.

Come accedere alla promozione sul conto deposito ING

Per usufruire del tasso promozionale, occorre aprire Conto Corrente Arancio, il conto a canone gratuito di ING che include carta di debito senza costi e bonifici gratuiti. In alternativa, si può scegliere la versione Conto Corrente Arancio Più, che al costo di 5€ al mese offre anche carta di credito e prelievi senza commissioni, canone azzerabile con l’accredito dello stipendio o con entrate mensili pari ad almeno 1.000 euro.

Una volta aperto il conto corrente, si accede automaticamente a Conto Arancio, il conto deposito non vincolato che premia i clienti con il 3,5% annuo lordo per 6 mesi, senza obbligo di versamento minimo e senza necessità di accreditare lo stipendio.

La promo è valida fino al 19 luglio 2025: per attivarla, basta collegarsi al sito ufficiale di ING e seguire la procedura di apertura online.