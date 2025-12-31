Inizia a investire con solo 1€ su Trade Republic

Inizia a investire anche solo 1 euro su Trade Republic, la piattaforma di trading che unisce tantissime funzionalità da vero e proprio conto corrente. Iscriviti adesso, è gratis e 100% online. In un attimo hai già il pieno accesso all’exchange e ti viene assegnato un IBAN italiano. In questo modo hai tutto il necessario per gestire le tue finanze in modo intelligente e vantaggioso. Insomma, una soluzione decisamente completa.

Uno dei vantaggi potenti di questa piattaforma è la varietà di azioni, asset digitali, criptovalute, indici, ETF, materie prime e metalli preziosi disponibili. Potrai creare i tuoi portafogli di investimento personalizzati con piani di accumulo su misura per te. Insomma, un vero e proprio pozzo dei desideri per qualunque trader. Grazie alla Carta di Debito Gratuita ogni volta che acquisti ricevi l’1% di saveback che viene accreditato nel tuo piano di accumulo.

Inoltre, grazie al Round Up il resto arrotondato all’euro viene inviato alle tue azioni automaticamente. In questo modo alimenti automaticamente e costantemente i tuoi investimenti senza fare nulla. Niente male vero? Non perdere altro tempo perché questa opportunità è davvero vantaggiosa soprattutto per un motivo incredibilmente interessante e unico. Scopri ora l’unicità di Trade Republic e della sua offerta per la gestione dei tuoi risparmi.

Trade Republic è a canone zero

Per aprire il tuo conto su Trade Republic non devi spendere proprio nulla. Inoltre, per iniziare a investire non è richiesto nemmeno un importo minimo. Puoi iniziare a investire con solo 1 euro su questa piattaforma. Iscriviti adesso, è gratis e 100% online. Inoltre, è a canone zero per sempre. In pratica, non ti costa niente. Ogni operazione è gratuita.

Grazie alla Carta di Debito puoi addirittura prelevare in tutto il mondo senza limiti e senza commissioni da 100 euro. Acquista in maniera sicura online e nei negozi fisici di tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Scelta da milioni di utenti, Trade Republic ora gestisce oltre 150 miliardi di euro di asset dei clienti e ha trasferito oltre 2,5 miliardi di euro di interesse.