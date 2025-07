Interessi al 3,5% senza vincoli: l'offerta estiva di ING su Conto Arancio

ING rilancia una delle sue promozioni più interessanti per chi vuole far fruttare i propri risparmi senza rinunciare alla flessibilità. Con l’apertura del Conto Corrente Arancio a zero spese, si accede a un rendimento del 3,5% per 6 mesi sul conto deposito non vincolato Conto Arancio.

Ma attenzione: c’è tempo solo fino al 19 luglio per approfittarne. Basta andare sul sito di ING per aprire il conto deposito, ma per i dettagli ti invitiamo a leggere di seguito.

Come funziona la promozione di ING Conto Arancio

Per chi cerca un modo semplice e sicuro per far crescere i propri risparmi, Conto Arancio di ING rappresenta un’opzione da tenere in considerazione. Si tratta di un conto deposito non vincolato, quindi i fondi rimangono sempre disponibili, e grazie alla promozione attiva fino al 19 luglio, si può ottenere un tasso di interesse annuo del 3,5% per i primi sei mesi, con liquidazione degli interessi a fine anno.

Per accedere a questa promozione è necessario aprire anche un Conto Corrente Arancio, che non prevede alcun costo fisso: bonifici gratis, carta di debito a canone zero e una gestione completamente digitale. C’è poi la possibilità di passare alla versione Più del conto, con vantaggi extra come prelievi gratuiti in area euro e carta di credito senza spese aggiuntive. E il canone mensile di 5€ viene azzerato automaticamente se si accredita lo stipendio o se si ricevono almeno 1.000€ mensili.

In più, chi è già cliente ING può ottenere fino a 500€ di cashback grazie all’iniziativa “Porta un amico“: per ogni persona invitata che apre il conto e rispetta le condizioni, si ricevono 50 di bonus.

Il tempo per approfittare della promo è limitato: l’offerta termina il 19 luglio. Per aprire il conto e attivare il deposito promozionale basta visitare il sito ufficiale ING.