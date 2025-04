Klarna, ecco il conto deposito senza vincoli e con interessi al 2,4%

Trovare un conto deposito che non imponga vincoli e che al tempo stesso garantisca un buon ritorno economico non è semplice. Esistono tante opzioni, ma solo alcune meritano davvero. Una delle più interessanti è sicuramente quella proposta da Klarna.

Questa società fintech svedese è principalmente nota per il suo sistema di pagamenti in 3 rate, con cui consente di dilazionare la spesa. Ma adesso inizia ad esserci un altro valido motivo per provare il suo servizio, ovvero un conto deposito non vincolato. Si chiama Deposito Flessibile, e offre ai suoi clienti la possibilità di ottenere fino al 2,4% di interessi sulla liquidità non vincolata.

Il conto può essere aperto direttamente sul sito di Klarna. Vediamo come funziona nel dettaglio.

Tutti i vantaggi del conto deposito di Klarna

Il conto deposito di Klarna non ha alcun costo fisso e consente di ritirare il proprio denaro in ogni momento, così da poterlo utilizzare per acquisti o altre soluzioni di investimento. Per quanto riguarda gli interessi, vengono calcolati giornalmente e accreditati ogni mese: un’ottimo sistema con cui avere una remunerazione sulla liquidità in eccesso, senza doversi vincolare in alcun modo.

C’è poi una garanzia fino a 1.050.000 corone svedesi (circa 95.000 euro al cambio attuale) dall’Ufficio del debito nazionale svedese sui fondi depositati. Klarna utilizza il regime dichiarativo: gli interessi sono considerati reddito da capitale tassabile, da indicare al momento della dichiarazione dei redditi.

Depositare senza rischi: con Klarna si può e si ottiene un ottimo tasso di interesse del 2,4%. Per avere maggiori informazioni sul funzionamento del servizio e aprire il conto deposito basta andare sul sito di Klarna.