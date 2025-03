Klarna non è solo pagamenti a rate: ecco il Conto Deposito non vincolato al 2,4%

La maggior parte conosce Klarna per il suo sistema di pagamento in tre rate senza interessi, utilizzabile su numerosi e-commerce partner. Ma la fintech svedese amplia la sua offerta con un servizio pensato per chi vuole far fruttare la propria liquidità in modo semplice e senza vincoli: si tratta del Conto Deposito flessibile.

Con il Deposito flessibile di Klarna, puoi ottenere un tasso d’interesse del 2,4% sulle somme depositate, mantenendo piena libertà di prelievo in qualsiasi momento. Non ci sono costi di attivazione o gestione, e gli interessi maturano ogni giorno, per poi essere accreditati mensilmente sul tuo conto.

È una soluzione adatta a chi desidera valorizzare i propri risparmi senza bloccarli, lasciando la porta aperta ad acquisti futuri o ad altri tipi di investimento. Per aprirlo basta andare sul sito di Klarna.

Nessun vincolo, massima flessibilità: scopri il conto deposito di Klarna

A differenza dei tradizionali conti deposito vincolati, il servizio di Klarna ti consente di depositare e ritirare denaro liberamente, quando vuoi. Il capitale rimane sempre disponibile, ma nel frattempo produce interessi a un tasso competitivo.

Attualmente il tasso lordo applicato è del 2,4% annuo. Gli interessi rientrano nel regime fiscale dichiarativo, quindi sono soggetti a tassazione come redditi da capitale e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

I fondi depositati su Klarna sono coperti fino a 1.050.000 corone svedesi (circa 95.000 euro) dal sistema di garanzia dei depositi svedese, gestito dall’Ufficio del debito pubblico. Questo significa che puoi utilizzare il servizio con la tranquillità di una protezione istituzionale, analoga a quella offerta dai conti deposito italiani.

Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente accedere al sito ufficiale di Klarna e completare la registrazione in pochi passaggi. Una volta attivato il deposito flessibile, potrai versare fondi e iniziare subito a maturare interessi.