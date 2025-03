Scegli SelfyConto: Canone Azzerabile e 100€ di Buoni Amazon

La soluzione per una gestione intelligente e smart del tuo denaro esiste e non ti costa nulla. Scegliendo SelfyConto oggi stesso ottieni un Conto Corrente Intelligente a Canone Azzerabile e 100 euro di Buoni Amazon, da spendere come vuoi tu. Cosa stai aspettando? Aprilo adesso online in pochissimi minuti. Entra a far parte della famiglia Banca Mediolanum dove “tutto gira intorno a te”.

Grazie a questa soluzione accedi a un mondo di vantaggi davvero molto interessanti. Prima di tutto hai Canone Zero fino a 30 anni o per tutti il primo anno dall’apertura. Nondimeno, il Canone è Azzerabile se accrediti lo stipendio oppure se spendi almeno 500 euro al mese. Anche la Carta di Debito Fisica è a Canone Zero il primo anno. E sempre hai Zero Spese per bonifici ordinari e istantanei SEPA in euro.

Aprendo SelfyConto hai anche un premio meritato, tutto per te. Puoi ricevere infatti un fantastico Buono Amazon del valore di 100 euro. Come? Apri il tuo nuovo conto corrente online, accredita mensilmente lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese e ottieni 100€ di Buoni Regalo Amazon. Facile vero? Allora non perdere altro tempo e goditi questa fantastica promozione.

SelfyConto: il Conto Corrente Online Smart

SelfyConto è il Conto Corrente Online Smart che ti permette di gestire in maniera intelligente e pratica i tuoi risparmi, incluse le spese ricorrenti e non. Aprilo adesso online in pochissimi minuti. In un attimo hai subito il tuo IBAN italiano e l’applicazione dalla quale accedere al tuo conto. Goditi tutti i vantaggi di questa soluzione estremamente pratica e completa.

Grazie all’App Mediolanum hai tutto a portata di smartphone. Semplice e intuitiva, è stata realizzata per aiutarti nella gestione del tuo conto senza perdere tempo. Goditi un mondo pensato per te e intorno a te, goditi i migliori servizi che questa banca ha da offrirti e assicurati il tuo Buono Amazon da 100 euro.