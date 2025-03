Scopri Revolut, il conto perfetto per bambini e adolescenti

Educare i bambini e gli adolescenti alla gestione del denaro è fondamentale per renderli adulti più responsabili e consapevoli. Con Revolut <18, il conto dedicato ai giovani dai 6 ai 17 anni, puoi aiutarli a sviluppare una sana indipendenza finanziaria, mantenendo però sempre il pieno controllo delle loro spese. Per aprirlo basta andare sul sito ufficiale di Revolut: ci vorranno due minuti per iscriverti. Ma andiamo a scoprire questo conto nel dettaglio.

Indipendenza per loro, tranquillità per te: ecco il conto di Revolut dedicato ai più piccoli

Il conto Revolut <18 offre una carta di debito personalizzabile, pensata per permettere ai ragazzi di fare acquisti in negozio o prelevare contanti, con la sicurezza aggiuntiva di poter bloccare e sbloccare la carta tramite l’app. I genitori possono impostare limiti di spesa, monitorare le transazioni in tempo reale e gestire ogni aspetto del conto direttamente dal proprio smartphone.

Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità per i ragazzi di inviare e ricevere denaro da amici, aggiungendo un tocco divertente con GIF e note personalizzate. Un’opzione ideale per insegnare loro a dividere le spese e gestire il denaro in modo responsabile.

Con Revolut <18, tuo/a figlio/a può progettare la propria carta di debito, rendendola davvero unica. Può utilizzarla per pagamenti contactless o per prelievi in tutto il mondo. Inoltre, se necessario, puoi bloccarla o sbloccarla in pochi secondi, garantendo sempre la massima sicurezza.

Aprire un conto Revolut <18 è semplicissimo:

Scarica l’app: se tuo figlio ha meno di 13 anni, dovrai essere tu a creare il suo conto tramite l’app Revolut; Approvazione veloce: per i ragazzi dai 14 anni in su, riceverai una notifica per confermare l’apertura del conto direttamente dall’app; Personalizza e inizia subito: ordina la carta Revolut <18, personalizzala insieme a tuo figlio e, se ha l’età minima richiesta, aggiungila ad Apple Pay o Google Pay.

Dai ai tuoi ragazzi la possibilità di imparare a gestire il denaro in autonomia, ma senza mai rinunciare alla sicurezza e al controllo. Apri ora un conto Revolut <18 e inizia a costruire insieme a loro una solida educazione finanziaria.