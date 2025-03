SelfyConto di Banca Mediolanum: azzera il canone e ricevi 100€ in buoni Amazon

SelfyConto di Banca Mediolanum è attualmente in promozione con un’offerta esclusiva per i nuovi clienti: aprendo il conto online, si può azzerare il canone fino al 2027 (o fino al compimento dei 30 anni) e ricevere un buono Amazon da 100€. Per ottenere il bonus, è sufficiente accreditare lo stipendio o spendere almeno 500€ al mese per tre mesi consecutivi con la carta di debito collegata.

Questa promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Banca Mediolanum, dove è possibile completare l’apertura del conto in pochi minuti.

Tutti i vantaggi di SelfyConto e come ottenere i buoni Amazon

SelfyConto è un conto corrente digitale che offre un canone di 3,75€ al mese, ma che viene automaticamente azzerato per i primi 12 mesi per i nuovi clienti. Inoltre, è possibile mantenerlo gratuito anche successivamente. Per azzerarlo fino al 31 dicembre 2027, basta accreditare lo stipendio o effettuando spese di almeno 500€ al mese con le carte Mediolanum. Ed è comunque gratis fino al compimento dei 30 anni, senza bisogno di soddisfare ulteriori requisiti.

Ecco i servizi garantiti da SelfyConto:

Carta di debito gratuita per il primo anno , poi disponibile a 10€ all’anno, con prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

, poi disponibile a 10€ all’anno, con prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay; Bonifici ordinari e istantanei senza costi aggiuntivi ;

; Carta di credito opzionale , gratuita per il primo anno e successivamente con un canone di 20€ all’anno, anch’essa compatibile con tutti i principali wallet digitali;

, gratuita per il primo anno e successivamente con un canone di 20€ all’anno, anch’essa compatibile con tutti i principali wallet digitali; Gestione online completa, con accesso ai servizi bancari via app e home banking.

Chi apre SelfyConto e soddisfa una delle seguenti condizioni potrà ricevere un buono Amazon da 100€: o accreditando lo stipendio sul conto oppure effettuando almeno 500€ di spese al mese per tre mesi consecutivi con la carta Mediolanum.

L’offerta è limitata nel tempo, quindi per chi è interessato è consigliabile completare l’apertura del conto al più presto. La registrazione è semplice e può essere finalizzata online in pochi minuti, anche con autenticazione tramite SPID. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Banca Mediolanum.