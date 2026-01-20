 Con SelfyConto guadagni il 3% sui tuoi risparmi anche mentre dormi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con SelfyConto guadagni il 3% sui tuoi risparmi anche mentre dormi

Con SelfyConto, il tuo nuovo conto, ora guadagni il 3% sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi anche mentre dormi, senza fatica e senza rischi.
Con SelfyConto guadagni il 3% sui tuoi risparmi anche mentre dormi
Fintech Conti
Con SelfyConto, il tuo nuovo conto, ora guadagni il 3% sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi anche mentre dormi, senza fatica e senza rischi.
Canva - SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online rivoluzionario che ti permette di gestire le tue finanze con intelligenza e senza sforzi. Oltre a offrire tutto quello che un classico conto include, ti permette di guadagnare il 3% di interesse lordo sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi. Il procedimento è semplice. Prima di tutto apri SelfyConto da questo link. Dopodiché accredita lo stipendio. Ricevi la remunerazione.

Scegli adesso SelfyConto

Se sei un giovane hai il canone di tenuta conto gratuito fino ai 30 anni. Incluso nel tuo conto hai:

  • Accredito stipendio;
  • Bonifici SEPA in euro gratuiti;
  • Bonifici SEPA istantanei in euro gratuiti;
  • Prelievi ATM in area Euro gratuiti;
  • Carta di Debito digitale gratuita;
  • Invio e accredito di denaro con PayPal, Bancomat Pay e Plicks.

Se hai più di 30 anni hai il canone di tenuta conto gratis il primo anno, poi solo 3,75 euro al mese azzerabile accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Incluso nel tuo conto hai:

  • Accredito stipendio o pensione;
  • Bonifici SEPA in euro gratuiti;
  • Bonifici SEPA istantanei in euro gratuiti;
  • Prelievi ATM in area Euro gratuiti;
  • Carta di Debito digitale gratuita;
  • SDD e Addebito utenze gratuiti.

SelfyConto: la scelta perfetta per gestire le tue finanze

Con SelfyConto metti al sicuro i tuoi risparmi che maturano il 3% di interesse annuo lordo se vincolati a 6 mesi. Inoltre, accedi a tantissime funzionalità perfette per gestire le tue finanze in maniera comoda e intelligente. Per ottenere la remunerazione sui tuoi risparmi devi aprire SelfyConto da questo link e poi accreditare lo stipendio o la pensione.

Scegli adesso SelfyConto

Grazie all’App Mediolanum hai tutto sotto controllo e non devi recarti alla filiale per effettuare operazioni dal tuo conto. Tutto è estremamente intuitivo e immediato. Inoltre, puoi gestire la sicurezza delle tue carte di pagamento con un tap. Non perdere altro tempo! Scegliendo questa soluzione avanzata a costo zero ottieni molto di più che da una banca standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA

Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA
BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA

Conto a canone zero con interessi e cashback al 3%: è la promo di BBVA
BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback

BBVA è il conto che ti offre 3% di remunerazione e 3% di cashback
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti