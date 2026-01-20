Con SelfyConto guadagni il 3% sui tuoi risparmi anche mentre dormi

SelfyConto è il conto corrente online rivoluzionario che ti permette di gestire le tue finanze con intelligenza e senza sforzi. Oltre a offrire tutto quello che un classico conto include, ti permette di guadagnare il 3% di interesse lordo sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi. Il procedimento è semplice. Prima di tutto apri SelfyConto da questo link. Dopodiché accredita lo stipendio. Ricevi la remunerazione.

Se sei un giovane hai il canone di tenuta conto gratuito fino ai 30 anni. Incluso nel tuo conto hai:

Accredito stipendio;

Bonifici SEPA in euro gratuiti;

Bonifici SEPA istantanei in euro gratuiti;

Prelievi ATM in area Euro gratuiti;

Carta di Debito digitale gratuita;

Invio e accredito di denaro con PayPal, Bancomat Pay e Plicks.

Se hai più di 30 anni hai il canone di tenuta conto gratis il primo anno, poi solo 3,75 euro al mese azzerabile accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Incluso nel tuo conto hai:

Accredito stipendio o pensione;

Bonifici SEPA in euro gratuiti;

Bonifici SEPA istantanei in euro gratuiti;

Prelievi ATM in area Euro gratuiti;

Carta di Debito digitale gratuita;

SDD e Addebito utenze gratuiti.

SelfyConto: la scelta perfetta per gestire le tue finanze

Con SelfyConto metti al sicuro i tuoi risparmi che maturano il 3% di interesse annuo lordo se vincolati a 6 mesi. Inoltre, accedi a tantissime funzionalità perfette per gestire le tue finanze in maniera comoda e intelligente. Per ottenere la remunerazione sui tuoi risparmi devi aprire SelfyConto da questo link e poi accreditare lo stipendio o la pensione.

Grazie all’App Mediolanum hai tutto sotto controllo e non devi recarti alla filiale per effettuare operazioni dal tuo conto. Tutto è estremamente intuitivo e immediato. Inoltre, puoi gestire la sicurezza delle tue carte di pagamento con un tap. Non perdere altro tempo! Scegliendo questa soluzione avanzata a costo zero ottieni molto di più che da una banca standard.