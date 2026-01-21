 SelfyConto, l'offerta scade presto: 3% di interessi e canone zero, ecco come attivarla subito
Scopri l'offerta di SelfyConto che scade presto: subito il 3% di interessi sui tuoi risparmi e canone zero per tutti, ecco come attivarla.
SelfyConto

L’offerta di SelfyConto è davvero speciale. Apri un conto adesso! Ottieni subito il 3% di interessi sui tuoi risparmi e hai il canone zero. Per attivarla devi registrarti online e una volta aperto il nuovo conto corrente accreditare lo stipendio o la pensioni. Se hai meno di 30 anni il canone gratuito è incluso finché non li compirai. Per tutti il primo anno è a canone zero poi azzerabile accreditando stipendio o pensione.

Questa soluzione fa parte di Banca Mediolanum. Ciò vuol dire che sei “tra le braccia” di un istituto di credito solido e storico, capace di offrire funzionalità avanzate e su misura per ogni cliente. E poi hai tutta la solidità di una banca tradizionale italiana. Quindi è un’ottima opportunità per unire l’agilità di una fintech alla tranquillità di un istituto sicuro. In più i vantaggi sono davvero tanti.

Al momento, la promozione lanciata da SelfyConto è tra le migliori disponibili. Infatti, potrai attivare la promozione del tasso del 3% lordo annuo per far fruttare i tuoi risparmi vincolati a 6 mesi. Tuttavia, rispetto a molte altre banche, con questa potrai svincolarli quando vuoi senza penali e non perderai nemmeno gli interessi maturati fino a quel momento.

SefyConto a canone zero fino a 30 anni o azzerabile per tutti

SelfyConto è il conto corrente online a canone zero fino a 30 anni. Per tutti è gratuito il primo anno e poi azzerabile accreditando stipendio o pensione. Non perdere altro tempo! Migliora la gestione delle tue finanze grazie a questa soluzione fintech eccellente. Registrarti online adesso per attivare il 3% di tasso annuo e il canone zero.

L’app di Mediolanum è tra le preferite e meglio votate sugli store. Potrai accedere a un banking evoluto che ti permette di gestire tutto direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, se hai bisogno di assistenza umana nessun problema. Un banking specialist saprà rispondere a tutte le tue domande, aiutandoti e supportandoti via chat o telefono.

Pubblicato il 21 gen 2026

