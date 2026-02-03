SelfyConto è la soluzione che fa i tuoi interessi: ottieni il 3% sui risparmi

SelfyConto è la soluzione ideale per gestire le tue finanze che fa i tuoi interessi. Apri un conto online adesso. Otterrai il 3% di interesse sui tuoi risparmi. Questo in una piattaforma completamente funzionale e disponibile per tutti i dispositivi in grado di darti accesso alle migliori funzionalità per la gestione del tuo denaro.

Accreditando lo stipendio ottieni tutto questo e molto di più. Ad esempio fino a 30 anni hai il conto a canone zero. Altrimenti il primo anno è gratis, poi 3,75 euro al mese azzerabili se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese. Anche la carta di debito è a canone zero per tutti. Potrai pagare e prelevare ovunque tu sia e in oltre 45 mila punti vendita Mooney tra tabacchi, bar, edicole. Tutto con un semplicissimo QR Code.

Rendi più facile gestire le tue finanze con SelfyConto, è anche più conveniente. Il 3% di interesse è offerto su tutti i risparmi che decidi di vincolare almeno a 6 mesi e potrai mantenere gli interessi maturati. Se hai SPID l’apertura del conto è ancora più veloce. In un attimo hai il tuo IBAN italiano e tutto ciò che ti serve per effettuare qualsiasi operazione come qualsiasi altro conto, anzi meglio.

SelfyConto include molto più di quanto pensi

Con SelfyConto hai molto di più di quanto pensi. affiliate_link link_id=”388″]Apri un conto online adesso[/affiliate_link]. Con questo conto corrente, direttamente dall’App Mediolanum puoi effettuare Bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti. Inoltre, puoi prelevare in tutti gli ATM in area Euro gratis, senza commissioni. Infine, invii e ricevi denaro con i metodi più smart come PayPal, Bancomat Pay e Plicks.

Se vuoi puoi anche aprire il tuo nuovo conto cointestato, per gestirlo in due. Bollette, spesa o affitto, organizzi le spese da un unico conto in condivisione. Tutti i movimenti sono trasparenti e hai zero commissioni nascoste.