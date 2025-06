Ultimo giorno per ricevere 400€ in buoni Amazon con Crédit Agricole

Hai tempo fino a oggi, lunedì 30 giugno, per approfittare della promozione esclusiva di Crédit Agricole: aprendo un conto online a zero spese, puoi ottenere fino a 400€ in buoni regalo Amazon.

Il pacchetto include 50€ di bonus di benvenuto immediato, oltre a tanti altri premi legati all’uso del conto e alla carta Visa.

Conto gratuito, premi Amazon e bonus extra: come funziona la promo Crédit Agricole

Con il conto online Crédit Agricole, niente costi di apertura né canoni mensili. Inoltre, riceverai una carta Visa gratuita, accesso completo da app, e funzioni avanzate come la rateizzazione delle spese fino a 2.000€ e un gestore personale dedicato.

Ma il vero punto forte è la promo legata ai buoni Amazon. Ecco come funziona:

50€ di Welcome Bonus : ti basta aprire il conto entro oggi, inserire il codice promozionale VISA e fare almeno una transazione con la carta;

: ti basta aprire il conto entro oggi, inserire il codice promozionale e fare almeno una transazione con la carta; 50€ extra con l’accredito dello stipendio o pensione;

con l’accredito dello stipendio o pensione; 50€ spendendo almeno 1.000€ con la carta Visa;

spendendo almeno 1.000€ con la carta Visa; 50€ richiedendo la CartaConto Teen, la prepagata per minorenni con IBAN (da richiedere entro il 31 luglio 2025).

Il totale parziale è di 200€, ma puoi arrivare fino a 400€ invitando i tuoi amici: per ogni nuovo cliente che apre un conto con il tuo invito, ricevi 50€ in buoni Amazon, fino a un massimo di 4 amici. Infine, se sei interessato a far fruttare i tuoi risparmi, puoi aprire un conto deposito Crédit Agricole e ottenere un 2% annuo lordo per vincoli a 3 o 9 mesi (importo minimo: 5.000€).

Tutto questo solo fino a stasera. Se vuoi fare un salto di qualità nella gestione del tuo denaro e ricevere premi concreti, oggi è il giorno giusto per iniziare.