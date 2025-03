Vivid Money è il conto aziendale che ti offre il 10% di cashback sui tuoi acquisti

Se sei un professionista o un’azienda alla ricerca di un conto aziendale innovativo e ricco di vantaggi, Vivid Money è la soluzione che fa per te.

Oltre alla gestione intuitiva e alle funzionalità avanzate, questo conto offre cashback fino al 10% sulle spese effettuate con carta, permettendoti di risparmiare su ogni acquisto. Inoltre, puoi beneficiare di interessi fino al 4% per i primi due mesi, e successivamente fino al 3% sulla liquidità non vincolata. Per aprirlo basta andare sul sito di Vivid Money.

Perché scegliere Vivid Money per la tua attività

Vivid Money mette a disposizione un conto aziendale flessibile, con diverse opzioni in base alle esigenze di liberi professionisti, imprese e società. Per chi lavora in autonomia, è disponibile anche una versione senza canone mensile, che permette di gestire le proprie finanze senza costi fissi.

Offre innanzitutto una struttura digitale intuitiva: il conto include carte fisiche e virtuali, bonifici SEPA gratuiti e un’integrazione avanzata con software di contabilità, per semplificare la gestione amministrativa.

Uno dei vantaggi più interessanti di Vivid Money è il cashback sulle transazioni effettuate con carta. La percentuale di rimborso varia in base al piano scelto e alla tipologia di acquisto, con la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback sugli acquisti effettuati su Amazon e presso altri partner selezionati.

Oltre al cashback, Vivid premia i suoi clienti con un tasso d’interesse vantaggioso sulla liquidità disponibile. I nuovi utenti possono beneficiare di un 4% di interessi per i primi due mesi, mentre successivamente il tasso si assesta fino al 3%, senza alcun vincolo di deposito.

Grazie alla gestione completamente digitale e alla possibilità di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, Vivid Money rappresenta una delle migliori soluzioni per chi desidera ottimizzare la gestione delle proprie finanze aziendali. Apri il tuo conto e scopri tutti i vantaggi di questa soluzione.