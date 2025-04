Vivid Money è il conto corrente aziendale con cashback fino al 10%

In Italia, molte imprese e professionisti si trovano a fare i conti con costi bancari elevati e una gestione delle finanze che spesso si rivela complessa e dispendiosa. A tal proposito, Vivid Money propone il suo conto aziendale come una soluzione che combina bassi costi di gestione e funzionalità avanzate.

Queso servizio si è recentemente aggiudicato il titolo di miglior conto aziendale del 2025 grazie a un pacchetto di vantaggi interessanti, tra cui il cashback fino al 10%, un tasso di interesse annuo del 4% sul saldo positivo e la possibilità di avere fino a 30 IBAN gratuitamente. Per aprire il proprio conto, basta collegarsi al sito di Vivid Money e cliccare su “Apri conto”.

Perché Vivid Money è il miglior conto aziendale

Una delle principali attrattive del conto aziendale Vivid è il programma di cashback, che offre rimborsi fino al 10% su specifiche categorie di spesa. In particolare, gli acquisti su Amazon e le spese per pubblicità su Google e Facebook possono beneficiare di questo vantaggio. Tutti gli altri acquisti effettuati con la carta aziendale prevedono un cashback illimitato dell’1%, ad eccezione dei prelievi presso gli sportelli automatici e dei bonifici SEPA.

Per quanto riguarda la gestione dei fondi, Vivid Money offre un tasso di interesse annuo del 4% sui saldi positivi per i primi due mesi, successivamente il tasso si attesta al 2,5% in base al piano selezionato. Questo rendimento si applica ai fondi non investiti e viene accreditato mensilmente.

Inoltre, Vivid Money offre integrazioni con software di contabilità come DATEV, sevDesk e Lexware, facilitando la gestione delle transazioni e la preparazione delle dichiarazioni fiscali. Da menzionare anche che i bonifici SEPA istantanei sono gratuiti, mentre i bonifici SWIFT prevedono una commissione fissa di 5€. Ogni membro del team può ricevere una carta gratuita, sia fisica che virtuale, per gestire le spese aziendali in modo efficiente.

L’apertura del conto aziendale Vivid è completamente digitale e gratuita, senza necessità di recarsi in filiale. È possibile registrarsi online in pochi minuti e iniziare a utilizzare il conto immediatamente.