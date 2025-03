Vivid Money: il conto aziendale che ti dà fino al 10% di cashback

Vivid Money si conferma come una delle soluzioni più interessanti per le aziende che desiderano gestire le proprie finanze in modo smart e ottenere un cashback fino al 10% su una vasta gamma di spese quotidiane. Con tre piani tra cui scegliere (Free start, Basic e Pro), Vivid offre una combinazione unica di vantaggi economici e strumenti avanzati per la gestione aziendale. Puoi provare il piano gratuito aprendolo direttamente sul sito di Vivid Money.

Tutti i vantaggi del conto Vivid Money

Grazie alla carta VISA gratuita inclusa per ogni membro del team, è possibile ottenere fino a 150€ di cashback al mese, accumulando percentuali variabili a seconda delle categorie di spesa selezionate. Il 10% di cashback si applica su acquisti strategici come la pubblicità su Facebook e Google e gli acquisti su Amazon, mentre un cashback dell’1% è disponibile per tutte le altre spese, ad eccezione dei prelievi bancomat e dei bonifici SEPA.

Vivid Money permette di personalizzare il cashback in base alle proprie esigenze aziendali: ogni mese, infatti, è possibile scegliere le categorie preferite, massimizzando il ritorno economico sugli acquisti più frequenti.

Oltre al cashback, il conto aziendale di Vivid offre una serie di funzionalità aggiuntive che lo rendono particolarmente vantaggioso. Il conto gratuito permette di generare fino a 30 IBAN, ideale per chi deve gestire progetti diversi o separare le spese aziendali. E grazie all’integrazione con i software di contabilità, la gestione amministrativa diventa più semplice ed efficiente, riducendo il tempo dedicato alla registrazione e alla riconciliazione delle transazioni.

Per chi desidera fare fruttare il denaro aziendale, Vivid offre un tasso di interesse del 4% lordo annuo sul saldo positivo, trasformando ogni euro in un’opportunità di guadagno passivo. Inoltre, i bonifici SEPA istantanei e i bonifici SWIFT ampliano le possibilità di pagamento, rendendo Vivid un’opzione perfetta anche per le attività internazionali.

L’apertura del conto è semplice e veloce: basta visitare il sito ufficiale di Vivid, scegliere il piano più adatto tra Free start, Basic e Pro, e completare la registrazione online.