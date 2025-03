wamo: il conto aziendale che premia ogni spesa con l'1% di cashback

Gestire le finanze aziendali ora è più conveniente grazie a wamo, la piattaforma che combina un conto aziendale multivaluta con funzionalità avanzate di gestione finanziaria e un cashback dell’1% su tutte le spese.

Con questo conto, che puoi aprire direttamente sul sito ufficiale di wamo, ogni acquisto aziendale diventa un’opportunità di risparmio. Tutte le transazioni con le carte fisiche o virtuali generano un cashback automatico fino all’1%, trasformando le spese quotidiane in un vantaggio concreto per il business. Che si tratti di pagamenti per forniture, servizi o trasferte, wamo restituisce una parte della spesa direttamente sul conto aziendale. Ma non è l’unica ottima caratteristica di questo conto: andiamo a scoprirlo.

Tutti i vantaggi del conto wamo

Wamo integra anche un sistema di fatturazione intelligente, che consente di creare e inviare fatture direttamente dall’app, semplificando la gestione contabile. Il tutto avviene con tariffe trasparenti e senza addebiti nascosti, garantendo un pieno controllo delle finanze aziendali.

Un altro punto di forza di wamo è la gestione multivaluta, ideale per le imprese che operano a livello internazionale. I conti FX e multi valuta permettono di effettuare transazioni in diverse valute in modo semplice e conveniente, evitando costosi tassi di cambio.

La sicurezza delle transazioni è garantita da una licenza EMI e da elevati standard di protezione dei dati, offrendo tranquillità sia ai manager che ai membri del team. E grazie alla possibilità di generare carte virtuali illimitate, le spese possono essere facilmente monitorate e gestite, riducendo i rischi e aumentando la flessibilità operativa.

Con wamo Connect, inoltre, gli utenti hanno accesso a offerte esclusive pensate per migliorare ulteriormente la gestione aziendale. Che si tratti di sconti su servizi professionali o di vantaggi dedicati, ogni offerta è progettata per dare un reale valore aggiunto al business.

In conclusione, scegliere wamo significa non solo ottenere un conto aziendale completo e flessibile, ma anche beneficiare di un cashback su tutte le spese, mantenendo sempre il pieno controllo delle finanze aziendali in modo smart e sicuro. Vai sul sito di wamo e apri ora il conto.