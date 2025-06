Wamo per PMI: il conto che rende facili pagamenti, spese e fatturazione

Hai appena avviato la tua piccola impresa e ora devi affrontare la gestione delle finanze aziendali? Wamo è la soluzione perfetta per semplificare tutto questo. Con un conto pensato per le piccole e medie imprese, ti offre una serie di vantaggi studiati per ottimizzare la gestione delle tue spese e facilitare i pagamenti quotidiani.

E per un periodo limitato, puoi provarlo gratuitamente per i primi 3 mesi. Detto questo, andiamo alla scoperta di tutte le caratteristiche di questo conto.

Tutti i vantaggi del conto Wamo

Wamo ti aiuta a far crescere la tua attività in modo strutturato, senza complicazioni. Con il suo sistema, puoi godere di vantaggi come un cashback dell’1% su tutte le tue spese aziendali, carte fisiche e virtuali gratuite, e un massimo di 50 trasferimenti locali gratuiti. E per rendere la gestione ancora più semplice, avrai a disposizione carte virtuali illimitate.

Con Wamo, puoi facilmente creare, inviare e monitorare le tue fatture direttamente dall’app. Inoltre, puoi ricevere pagamenti in 24 valute diverse: ciò rende davvero internazionale la tua attività. La sicurezza è garantita da una protezione antifrode attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Avere il controllo delle finanze aziendali non è mai stato così semplice. Risparmia tempo e denaro grazie a un conto online che puoi aprire in meno di 10 minuti. Wamo rende facili la fatturazione, la gestione delle spese e tanto altro. Semplifica la tua vita da imprenditore con Wamo, il conto che ti aiuta a far crescere la tua impresa senza pensieri.