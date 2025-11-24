Proteggi i tuoi investimenti con il wallet crypto più sicuro disponibile

Se vuoi gestire le tue criptovalute in modo sicuro, devi prima di tutto scegliere un wallet adatto.

Tra le soluzioni disponibili, i wallet non-custodial stanno diventando sempre più apprezzati, in quanto consentono di mantenere il pieno controllo delle proprie chiavi private.

Si tratta di un approccio che offre maggiore autonomia e una protezione superiore, tuttavia l’utente deve fare maggiore attenzione e conservare le chiavi private in modo sicuro.

Tra i wallet non-custodial migliori del momento, troviamo In questo contesto si inserisce Best Wallet, una soluzione non-custodial progettata per coniugare sicurezza, versatilità e facilità d’uso.

L’app è disponibile su iOS e Android e supporta oltre mille criptovalute distribuite su più di sessanta network, da Bitcoin a Solana, passando per Ethereum, XRP, BNB Chain e molte altre.

Fin dall’installazione, l’utente viene guidato nella creazione del PIN, nella configurazione della biometria e nella generazione della passphrase, strumenti essenziali per garantire la protezione delle chiavi private.

Le informazioni restano sempre sul dispositivo, cifrate e inaccessibili a terzi, con il supporto aggiuntivo della copertura assicurativa offerta in partnership con Fireblocks.

I vantaggi di Best Wallet

Best Wallet semplifica l’esperienza dell’utente senza rinunciare a funzionalità avanzate. Il wallet integra un DEX nativo che permette di effettuare swap immediati, mostrando i tassi di cambio in tempo reale e applicando esclusivamente le commissioni di rete.

Chi desidera acquistare o vendere criptovalute può utilizzare l’on-ramp e l’off-ramp fiat, con transazioni tramite carte, bonifici, e-wallet e servizi come Apple Pay e Google Pay.

L’app offre anche una sezione dedicata alle presale chiamata Upcoming Tokens, una funzione sempre più apprezzata dai trader che vogliono diversificare gli investimenti puntando su token emergenti.

Attraverso la dashboard integrata, gli utenti possono partecipare a presale più promettenti selezionate dal team di Best Wallet.

Questa selezione mira a ridurre l’esposizione a progetti poco affidabili, rendendo gli investimenti più controllati.

L’acquisto avviene direttamente dall’app e i token vengono accreditati in automatico all’interno del wallet.

Inoltre, Best Wallet integra strumenti di gestione del portafoglio che permettono di creare sub-wallet, monitorare prezzi e variazioni in tempo reale e suddividere gli asset per strategia o network.

Il token nativo BEST

A completare l’ecosistema troviamo Best Token (BEST), pensato per offrire vantaggi aggiuntivi agli utenti di Best Wallet.

Chi detiene BEST può beneficiare di commissioni ridotte sul DEX, accedere in anticipo ai nuovi progetti, ottenere APY più elevati nello staking e partecipare alla governance.

Il token è attualmente in presale e sostiene lo sviluppo di nuove integrazioni, tra cui un aggregatore di staking, un sistema di analytics, la Best Card con cashback e una galleria per gli NFT. Per maggiori informazioni su come comprarlo in presale è possibile leggere questa guida.

In conclusione, Best Wallet si presenta come un wallet non-custodial completo, moderno e adatto a gestire tutte le tue attività in un unico ambiente.

L’app gratuita unisce semplicità e sicurezza, offrendo allo stesso tempo funzionalità avanzate e un token dedicato che amplia ulteriormente le possibilità dell’ecosistema.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.