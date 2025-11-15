 La criptovaluta su cui investire a dicembre
Scopriamo tutte le caratteristiche e i vantaggi del progetto più promettente del momento.
I trader di criptovalute, oltre a investire in Bitcoin e nella altcoin principali, tengono sempre d’occhio le ICO (Initial Coin Offering) e le presale di nuovi progetti.

Sebbene investire in un token emergente possa comportare dei rischi, diversificare il proprio wallet è fondamentale per poter gestire al meglio i rischi.

Inoltre, durante le fasi ribassiste di mercato come quella attuale, una buona strategia consiste nel comprare criptovalute in prevendita a un valore più basso rispetto a quello previsto per il lisitng.

Al momento, una delle presale più promettenti è quella di Bitcoin Hyper, con più di 27 milioni di dollari raccolti.

Il risultato della prevendita e le caratteristiche del progetto, potrebbero tradursi in un lancio esplosivo per il token nativo HYPER. Pertanto, trader dovrebbero considerare di investire nella presale per provare a ottenere guadagni nel breve termine.

Chiaramente, dopo il listing sugli exchange, il token HYPER dovrà affrontare la legge della domanda e dell’offerta, così come la volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute.

Una nuova Layer-2 per Bitcoin

Sebbene il Bitcoin sia la criptovaluta più importante del mercato, a confronto di altcoin come Ethereum e Solana si dimostra obsoleta e poco versatile.

La sua rete, per quanto molto sicura, non permette la creazione di dApp e servizi DeFi, inoltre presenta costi di commissione elevati e una velocità di transazione ridotta, specialmente nei periodi di forte traffico.

Con la sua Layer-2 costruita sulla Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper permetterà ai titolari di BTC di effettuare il bridging sulla nuova rete dalla mainnet.

Il bridging dei BTC dalla Layer-2 alla mainnet prevede un funzionamento particolare. In pratica, un utente può inviare una quantità di BTC a un indirizzo controllato da Bitcoin Hyper.

I BTC rimangono bloccati sulla mainnet, con la Layer-2 che crea una quantità equivalente di token per l’utilizzo sulla nuova rete.

In questo modo, sarà possibile effettuare operazioni in Bitcoin sfruttando una velocità delle transazioni elevata a costi più bassi. Inoltre, sulla Layer-2 gli sviluppatori potranno creare dApp, NFT, servizi DeFi e di gaming.

Il token HYPER

Per poter operare all’interno della Layer-2 è necessario usare il token HYPER. Questo verrà usato per il pagamento delle commissioni, inoltre i titolari potranno partecipare alla governance dell’ecosistema.

In futuro Bitcoin Hyper prevede di aggiungere funzionalità come un wallet integrato e un block explorer, con gli utenti che tramite il voto potranno decidere lo sviluppo ulteriore del progetto.

Venduto in presale a un costo più basso rispetto a quello previsto per il listing, il token HYPER si potrà mettere subito in staking per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Gli utenti possono comprare il token HYPER usando criptovalute o carta di credito, semplicemente collegando un wallet compatibile al sito ufficiale della prevendita. Per maggiori informazioni è possibile leggere questa pratica guida all’acquisto.

Pubblicato il 15 nov 2025

Leonardo Gamberale
Pubblicato il
15 nov 2025
Link copiato negli appunti