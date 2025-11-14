Bitcoin Hyper supera $27 milioni raccolti in presale

Sebbene abbia subito un calo di valore, il Bitcoin è tornato sopra i 100.000 dollari, attestandosi intorno a un prezzo di circa 103.000 dollari.
La criptovaluta resta il pilastro principale del mercato e uno dei principali “beni rifugio” su cui utenti privati e aziende investono continuamente, specialmente negli Stati Uniti.
Tuttavia, a livello di “utilità”, il Bitcoin si rivela piuttosto obsoleto, specialmente se paragonato alle altcoin legate a blockchain come Ethereum e Solana.
Il limite strutturale della rete di circa 7 TPS e costi di transazione che possono raggiungere livelli molto elevati, si rivelano poco vantaggiosi per molti utenti.
Per questo, team indipendenti hanno progettato diversi Layer-2 per potenziare l’uso del Bitcoin e decongestionare la rete.
Bitcoin Hyper è una nuova soluzione Layer-2 che ha raccolto più di 27 milioni di dollari in presale. Si propone come un livello aggiuntivo pensato per ampliare le possibilità di utilizzo di BTC senza modificarne l’architettura originaria.
Un tentativo di ampliare le possibilità d’uso del Bitcoin
Bitcoin Hyper nasce con l’obiettivo di combinare la sicurezza della rete Bitcoin con prestazioni più vicine agli standard delle blockchain moderne.
Per farlo, la piattaforma utilizza una Layer-2 basata sulla Solana Virtual Machine (SVM), scelta che punta a introdurre maggiore velocità, costi ridotti e compatibilità con applicazioni già operative su Solana.
Il funzionamento ruota attorno a un bridge decentralizzato. Tramite il bridging, gli utenti possono inviare i propri BTC a un indirizzo dedicato, con una transazione registrata on-chain.
In parallelo, viene coniato un equivalente tokenizzato dei BTC sulla Layer-2 di Bitcoin Hyper. Sulla nuova rete, le operazioni in BTC vengono elaborate in tempi molto più rapidi rispetto alla mainnet e con costi di commissione più contenuti.
Una volta completate le operazioni sulla Layer-2, le transazioni vengono confermate tramite zero-knowledge proof e sincronizzate nuovamente sulla chain principale, mantenendo così la protezione offerta dall’infrastruttura di Bitcoin.
Token HYPER e prospettive del progetto
Il token HYPER, attualmente venduto in presale a un valore vantaggioso, costituisce l’elemento centrale dell’ecosistema.
La sua utilità comprende il pagamento delle commissioni sulla Layer-2, la partecipazione alla governance del progetto e lo staking con un rendimento basato su APY variabile. Per comprarlo in presale è possibile seguire questa pratica guida.
In futuro, il team di sviluppo di Bitcoin Hyper potrebbe introdurre diverse funzionalità all’ecosistema, come un block explorer e un wallet integrato. Inoltre, sulla Layer-2 gli sviluppatori potranno creare dApp basate sul BTC e servizi DeFi.
Il whitepaper ufficiale presenta anche un piano per piattaforme NFT e dApp dedicate al gaming, così come la possibilità di sviluppare smart contract.
In generale, il successo della presale di Bitcoin Hyper fa ben sperare in un buon lancio sul mercato. Tuttavia, dato che HYPER è un nuovo token, potrebbe subire forti oscillazioni.
Pertanto i trader devono considerarlo come un investimento alternativo da affiancare ad altre criptovalute e considerare la loro tolleranza al rischio.
