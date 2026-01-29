Coinbase ti regala 150€ in Bitcoin se apri un conto oggi

Aprendo oggi un conto su Coinbase ottieni come regalo fino a 150 euro in Bitcoin. Si tratta di una promozione regalo imperdibile e incredibile. Ecco cosa devi fare per ottenere il tuo premio di benvenuto. Prima di tutto devi registrarti a questo link. Farlo non ti costa nulla. Infatti, attivare un conto su questo exchange è un’operazione completamente gratuita.

Una volta inseriti tutti i tuoi dati, caricato i tuoi documenti di identità e approvato il conto effettua il tuo primo deposito. Potrai effettuarlo tramite bonifico bancario. Ricordati che se effettui un bonifico istantaneo l’invio sarà immediato mentre con bonifico ordinario ci vorrà almeno un giorno o due per vedere il denaro sulla piattaforma. Potrai anche collegare una tua carta di pagamento. Ricordati di selezionare Euro come valuta.

Effettua la tua prima transazione per acquistare criptovalute. Scegli la criptovaluta che preferisci tra oltre 260 asset digitali disponibili. Terminata questa operazione avrai la possibilità di accedere a una “ruota” che ti permetterà di vincere un bonus fino a 150 euro in Bitcoin. Il premio ottenuto verrà accreditato sul tuo conto Coinbase entro 24 ore.

Coinbase è la piattaforma più completa di sempre

Scegliere Coinbase significa entrare in una delle piattaforme più complete di sempre a livello mondiale. Oltre a offrire un vasto portafoglio di criptovalute, sempre aggiornato con nuove aggiunte controllate e verificate attraverso metodi molto esigenti, permette di accedere a funzionalità uniche e pratiche per la vita di tutti i giorni. Registrarti a questo link e prova anche tu a ottenere fino a 150 euro in Bitcoin.

Potrai sfruttare una Carta di Debito Visa per utilizzare le tue criptovalute nella vita di tutti i giorni per pagare i tuoi acquisti o prelevare in euro da qualsiasi ATM. È completamente gratuita e sicura. La gestisci direttamente dall’applicazione multi-device che include sistemi di protezione avanzati per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.