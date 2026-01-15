Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane

Grazie alla nuovissima promozione, Coinbase ha deciso di regalare fino a 150 euro in Bitcoin a tutti i nuovi clienti. Per approfittarne subito, prima che finiscano, devi aprire un nuovo conto a questo link. Per partecipare alla premiazione devi poi effettuare la tua prima transazione.

Quando avrai terminato tutto questo processo potrai accedere a una ruota virtuale che ti permetterà di vincere fino a 150 euro in Bitcoin. Il tuo premio ti verrà accreditato sul conto entro 24 ore dalla vincita automaticamente. Si tratta di un interessante bonus di benvenuto per iniziare il tuo viaggio nel mondo delle criptovalute con un supporto molto interessante.

Scegliendo Coinbase entri nella piattaforma di criptovalute più affidabile al mondo. Milioni di utenti la stanno sfruttando per scambiare asset digitali e beneficiare di questa opportunità in totale sicurezza e con un’ampia selezione. Infatti, questo exchange offre un portafoglio di oltre 260 criptovalute per i suoi clienti. Niente male vero?

Coinbase: la tua nuova piattaforma per le criptovalute

Coinbase è la tua nuova piattaforma per criptovalute che ti permette di accedere a tantissime funzionalità interessanti per acquistare, scambiare e detenere gli asset digitali che vuoi. Cosa stai aspettando? Apri il tuo nuovo conto a questo link. In questo modo potrai ottenere fino a 150 euro in Bitcoin in regalo.

La piattaforma di permette di accedere a tre modalità specifiche per sentirti a casa. Infatti, Modalità principiante, Advanced e portafoglio Web3 sono perfettamente integrati. Potrai conservare le tue chiavi, fare trading di NTF o utilizzare la Carta Visa gratuita per pagare nel mondo reale con le tue criptovalute oltre che prelevare denaro contante nella tua valuta.

Non perdere altro tempo! Entra adesso nel mondo delle criptovalute con Coinbase. Registrati per aprire il tuo nuovo conto a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.