CoinMarketCap 20 Index DTF: un benchmark decentralizzato sulle principali criptovalute

Nel settore delle criptovalute, CoinMarketCap è una delle piattaforme più utilizzate dai trader e dagli appassionati per monitorare gli asset digitali.

Dal 2013, la piattaforma raccoglie dati su migliaia di asset digitali, aggiornando in tempo reale prezzi, capitalizzazioni, volumi e metriche di liquidità. Le sue classifiche sono spesso adottate come riferimento per analisi di mercato, confronti tra progetti e valutazioni sull’evoluzione del settore.

La piattaforma fornisce indici pensati per sintetizzare il comportamento del mercato, come il CoinMarketCap 20 Index, ovvero un benchmark che traccia i 20 principali asset per market cap.

L’indice esclude le stablecoin, i token che replicano altri asset e i progetti con scarsa investibilità o potenziali rischi legali. In questo modo si concentra su criptovalute liquide e direttamente esposte alle dinamiche di mercato, fornendo una rappresentazione più fedele del segmento “core” dell’ecosistema.

Il token CMC20 è stato costruito sulla BNB Chain tramite il Reserve Protocol, in quanto permette la creazione di wallet tokenizzati trasparenti e verificabili.

CMC20 riflette la composizione dell’indice, con pesi dominati da Bitcoin (67,7%), Ethereum (13,8%) e XRP (5,1%). Il token può essere creato o riscattato in qualsiasi momento tramite la dApp di Reserve ed è integrato su PancakeSwap per il trading.

Grazie alla natura on-chain, CMC20 si può usare anche in applicazioni DeFi più avanzate, inoltre il bilanciamento mensile si adegua automaticamente ai cambiamenti del mercato, seguendo le classifiche aggiornate di CoinMarketCap.

Un altro elemento importante è l’assenza di terze parti. A differenza degli ETF tradizionali, la struttura interamente on-chain elimina i rischi legati alla custodia centralizzata e consente verificabilità continua delle riserve.

Inoltre, evitando asset con problematiche regolamentari, come alcune privacy coin, l’indice di Coinmarketcap mantiene un profilo più lineare rispetto agli indici che mescolano crypto ed equity.

Best Wallet: un wallet con aggregatore DEX integrato

Indici e aggregatori sono molto utili per i trader, in quanto permettono di valutare su quali asset investire.

Il portafoglio non-custodial Best Wallet dispone di un suo exchange decentralizzato integrato chiamato Best DEX, tramite il quale è possibile scambiare criptovalute utilizzando l’app del portafoglio.

Considerato uno dei wallet più sicuri sul mercato, si può scaricare gratuitamente per dispositivi iOS e Android, permette scambi diretti senza l’intervento di terze parti.

I trader possono anche trovare nuovi asset emergenti e comprarli a un valore vantaggioso prima del loro lancio sul mercato, tramite la pratica funzione Upcoming Tokens.

A livello di sicurezza, Best Wallet permette di configurare l’accesso tramite autenticazione biometrica o a due fattori (2FA), affidando all’utente la custodia delle chiavi private.

Il portafoglio dispone anche di un token nativo (BEST) che consente di ottenere sconti sulle transazioni effetutate tramite il Best DEX e di partecipare alla governance dell’ecosistema.

Non manca la possibilità di mettere il token BEST e altri asset in staking, in modo da ottenere guadagni passivi.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.