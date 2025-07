Come comprare le criptovalute con carta di credito nel 2025

Il mercato delle criptovalute è cresciuto notevolmente, offrendo agli acquirenti più opzioni che mai per effettuare un acquisto.

In questa guida vedremo come acquistare criptovalute con una carta di credito. Si tratta di una modalità rapida e accessibile per entrare nel mercato crypto, in quanto consente di completare l’operazione in pochi minuti, senza la necessità di effettuare bonifici bancari o depositi preliminari.

Tuttavia, dietro questa apparente comodità si nascondono anche alcuni aspetti da valutare attentamente: l’acquisto tramite carta può comportare commissioni elevate, interessi e, in alcuni casi, viene trattato come anticipo contante, con costi aggiuntivi.

Inoltre, non tutte le piattaforme supportano questo metodo di pagamento o lo accettano in tutti i paesi.

Dove comprare criptovalute con carta di credito

Nel settore delle criptovalute ci sono diversi metodi per acquistare Bitcoin e altri asset con carta di credito in modo immediato.

Ecco una panoramica delle migliori opzioni disponibili.

Best Wallet

Best Wallet è una delle soluzioni più rapide per iniziare e supporta gli acquisti con carta di credito.

Disponibile per iOS e Android, combina un’interfaccia intuitiva con funzionalità avanzate e una custodia sicura dei fondi.

Tramite l’app è possibile comprare criptovalute con carta di credito, carta di debito o bonifico bancario, a seconda del fornitore selezionato.

Una volta acquistate le criptovalute, è possibile utilizzarle per ottenere rendimenti tramite lo staking, scambiarle sull’exchange integrato di Best Wallet o per comprare nuove promettenti criptovalute in presale.

La sicurezza della piattaforma è garantita dalla tecnologia Multi-Party Computation (MPC), che suddivide la chiave privata in più frammenti indipendenti.

Questo approccio innovativo rende Best Wallet una delle opzioni più sicure per comprare criptovalute con carta di credito.

Pro

Interfaccia semplice con funzionalità avanzate

Custodia sicura tramite MPC

Diversi metodi di pagamento

Accesso a DEX e swap cross-chain

Supporto tramite live chat

Contro

Non disponibile su desktop

Alcune funzioni non ancora attive

MEXC

Fondata nel 2018, MEXC è una delle piattaforme di trading più popolari al mondo. La sua crescita è legata anche a una politica KYC flessibile, che consente di acquistare crypto con carta di credito o altri metodi senza verifica (fino a 10 BTC di prelievo).

La piattaforma offre una vasta gamma di strumenti: leverage trading, futures, prodotti di rendimento e altro. MEXC vanta una delle selezioni più ampie del settore, con oltre 2.300 criptovalute disponibili.

Le carte di credito sono accettate tramite tre modalità: acquisto diretto, peer-to-peer e fornitori terzi. Le opzioni variano in base alla località. Inoltre, MEXC supporta depositi crypto su numerose blockchain.

Pro

KYC non obbligatorio nella maggior parte dei casi

Ampia gamma di strumenti di trading

Grande varietà di altcoin

Elevata liquidità

Prodotti di staking e rendimento

Contro

Interfaccia complessa per i principianti

Prelievi fiat limitati

Binance

Binance è l’exchange centralizzato più grande per volume di trading. Supporta diverse modalità di acquisto crypto con carta di credito, sia tramite acquisto diretto, che via marketplace P2P o fornitori terzi.

La piattaforma è nota per commissioni basse e funzionalità avanzate come futures, opzioni, staking e sconti per chi detiene BNB.

Binance offre oltre 400 criptovalute con leve fino a 125x su BTC e fino a 100x su molte altcoin. Binance pubblica la prova di riserva e dispone di un fondo assicurativo chiamato SAFU (Secure Asset Fund for Users).

Pro

Commissioni basse (da 0,1%)

Alta liquidità

Trading a leva elevata

Prova di riserva

Fondo assicurativo SAFU

Contro

Interfaccia complessa

Margex

Margex si definisce una “boutique del trading”, puntando su futures perpetui con leva fino a 100x. Anche se è possibile acquistare crypto con carta di credito, i fondi servono principalmente come collaterale per operazioni a leva.

Gli acquisti con carta sono gestiti da fornitori terzi, e i fondi vengono accreditati direttamente sull’account. È possibile effettuare swap interni senza commissioni, ad esempio da ETH a BTC o USDT.

Pur offrendo solo circa 40 coppie di trading, Margex è apprezzata per la semplicità e una politica KYC permissiva, che consente di acquistare Bitcoin con carta anche senza verifica.

Pro

KYC non richiesto nella maggior parte dei casi

Leva fino a 100x

Copy trading disponibile

Swap senza commissioni

Fondo assicurativo MP Shield

Utilizzo di asset in staking come collaterale

Contro

Poche opzioni fiat in uscita

Funzionalità limitate per il trading spot

Selezione ridotta di criptovalute

OKX

OKX è un exchange con strumenti avanzati adatto anche ai principianti, grazie a funzionalità come il conto demo per testare strategie e il copy trading per seguire i migliori trader.

Consente l’acquisto di Bitcoin con carta di credito tramite fornitori terzi o operatori P2P. Una volta finanziato l’account, è possibile accedere a oltre 300 asset da scambiare.

Pro

Leva fino a 200x

Copy trading disponibile

Conto demo per testare strategie

Ampia selezione di bot di trading

Staking e prodotti di rendimento

Contro

Poche opzioni fiat per prelievi

Limitazioni geografiche

Limiti di prelievo senza KYC

CoinEx

CoinEx è una piattaforma che offre oltre 1.300 criptovalute e supporta l’acquisto diretto con carta di credito tramite fornitori terzi e P2P.

Tra le sue funzionalità figurano il copy trading, il trading con margine e i futures perpetui con leva fino a 100x.

Il launchpad consente di accedere a token prima del listing ufficiale, mentre la piattaforma supporta anche depositi crypto diretti su varie reti.

CoinEx adotta un sistema di prova delle riserve 1:1 e destina parte delle commissioni a un fondo di protezione interna (Shield Fund).

Pro

Ampia selezione di criptovalute

Promozioni frequenti sulle commissioni

Leva fino a 100x sui futures

KYC non obbligatorio

Contro

Non disponibile in alcuni mercati principali• Liquidità limitata• Prelievi fiat poco flessibili

BloFin

Lanciato nel 2023, BloFin si è già affermato come exchange per trader a leva e utenti interessati al trading automatizzato.

Supporta oltre 400 criptovalute, con leva fino a 150x e strumenti come copy trading, trading spot e futures perpetui, il tutto gestito tramite un account unificato (UTA).

È possibile acquistare crypto con carta di credito tramite provider esterni, senza obbligo di KYC per prelievi sotto i 20.000 USDT.

Tra le misure di sicurezza figurano la certificazione ISO 27001, custodia MPC, cold storage e sistemi AI antifrode.

Pro

Ampia scelta per il trading futures

Commissioni a partire da 0,02%

Funzione di copy trading

Nessun KYC per prelievi fino a 20.000 USDT

Contro

Storico operativo limitato

Liquidità inferiore rispetto ai leader di mercato

Offerta spot più ristretta

BTCC

BTCC è una piattaforma specializzata nel trading di futures su criptovalute, che consente di operare con contratti USDT-M e COIN-M sfruttando una leva finanziaria fino a 500x.

L’acquisto di criptovalute con carta di credito è supportato tramite il provider Simplex, con commissioni a partire da 1,99%.

L’exchange propone anche un bonus di benvenuto da 10 USDT al momento della registrazione, utile per iniziare ad operare senza depositi iniziali elevati.

Pro



• Leva finanziaria fino a 500x

• Acquisto di crypto con carta tramite Simplex

• Bonus di benvenuto da 10 USDT

• Ideale per il trading su futures

Contro



• Non adatta a utenti alle prime armi

• Offerta limitata per il trading spot

• Commissioni variabili in base al provider di pagamento

PrimeXBT

PrimeXBT è una piattaforma di trading multi-asset che consente di operare su criptovalute, forex e CFD.

L’acquisto di Bitcoin con carta di credito è disponibile e rende l’accesso al mercato particolarmente rapido.

Tuttavia, per effettuare depositi fiat-to-crypto è necessario completare la verifica KYC, obbligatoria secondo le normative AML e di sicurezza della piattaforma.

Pro

Piattaforma multi-asset con forex, CFD e crypto• Acquisto rapido di Bitcoin con carta di credito• Supporto per diverse valute fiat

Contro

KYC obbligatorio per i depositi fiat• Mancanza di funzionalità extra come staking o copy trading

KCEX

KCEX offre oltre 950 coppie di trading, di cui più di 750 per i futures, posizionandosi come punto di riferimento per gli altcoin trader.

La piattaforma propone commissioni pari allo 0%, copy trading, leva fino a 100x e supporto all’acquisto con carta di credito tramite fornitori terzi.

Il KYC non è obbligatorio per le funzioni di base, ma consente maggiori limiti di prelievo se completato.

L’interfaccia intuitiva e l’ampia offerta di token emergenti rappresentano i principali punti di forza.

Pro

Commissioni a partire dallo 0%

Bonus di benvenuto per i nuovi utenti

Leva fino a 100x sui futures

Nessun KYC richiesto per le funzioni base

Contro

Segnalazioni di account bloccati

Storico operativo limitato

Liquidità più bassa per le altcoin meno scambiate

Bybit

Attiva dal 2018, Bybit è una delle piattaforme più popolari nel settore delle criptovalute, con oltre 60 milioni di utenti.

Consente l’acquisto diretto di Bitcoin con carta di credito tramite un sistema di pagamento Express, che include la funzione One-Click Buy per operazioni rapide e semplificate.

Anche in questo caso, la verifica KYC è richiesta per poter procedere con gli acquisti in valuta fiat.

Pro

Oltre 60 milioni di utenti attivi

Sistema di acquisto rapido One-Click Buy

Supporto per diverse valute fiat

Contro

KYC obbligatorio per l’acquisto con carta

Alcune funzionalità avanzate possono risultare complesse per i principianti

Vantaggi dell’utilizzo della carta di credito per acquistare criptovalute

L’uso della carta di credito come metodo di pagamento per l’acquisto di criptovalute può offrire diversi vantaggi, soprattutto in termini di rapidità e flessibilità finanziaria.

Quando gestito con attenzione, questo strumento consente di accedere al mercato crypto in modo efficiente e strategico.

Tempistiche rapide

Uno dei principali punti di forza è la velocità di esecuzione. A differenza dei bonifici bancari tradizionali, che possono richiedere anche più giorni per essere elaborati, le transazioni con carta di credito sono generalmente istantanee.

Questo aspetto è particolarmente utile in un contesto volatile come quello delle criptovalute, in cui i prezzi possono cambiare in modo significativo anche nel giro di poche ore.

Possibilità di effettuare acquisti di importo elevato

L’utilizzo del credito consente di effettuare acquisti anche superiori alla liquidità immediatamente disponibile sul proprio conto corrente, mantenendo intatti i fondi bancari per altre esigenze.

Questa flessibilità può risultare utile per chi desidera cogliere un’opportunità di mercato senza dover attendere la disponibilità di capitali liquidi.

Maggiore tutela contro le frodi

Le carte di credito offrono un livello di protezione superiore rispetto alle carte di debito, in particolare per quanto riguarda le transazioni online.

In caso di utilizzi non autorizzati o furti di dati, è possibile avviare una procedura di contestazione con l’emittente e bloccare l’addebito.

In molti casi, la responsabilità dell’utente è nulla o limitata, a differenza di quanto accade con i conti bancari diretti.

Periodo di grazia sugli interessi

Molte carte di credito includono un periodo di grazia durante il quale non vengono applicati interessi sugli importi spesi.

Se l’investimento in criptovalute genera guadagni entro questo intervallo di tempo, è possibile coprire le spese legate all’acquisto prima che vengano applicati costi aggiuntivi, sfruttando un margine temporale favorevole.

Svantaggi dell’acquisto di criptovalute con carta di credito

Nonostante la praticità offerta, l’acquisto di criptovalute con carta di credito presenta anche una serie di criticità che meritano attenzione.

Alcuni svantaggi sono legati ai costi, altri al funzionamento stesso delle carte nel contesto delle piattaforme crypto.

Interessi elevati sul saldo residuo

Se l’importo speso non viene saldato entro il periodo di grazia, molte carte applicano tassi d’interesse elevati, spesso superiori al 20% annuo.

Questo può trasformare un investimento in una passività onerosa, soprattutto in caso di performance negativa del mercato.

Commissioni di transazione aggiuntive

L’acquisto di criptovalute con carta comporta generalmente commissioni extra, spesso comprese tra il 3% e il 5%.

Si tratta di costi che si sommano al prezzo dell’asset e che possono incidere in modo significativo sulla convenienza dell’operazione, soprattutto per chi effettua acquisti frequenti.

Commissioni per anticipo contante

Molti istituti finanziari classificano l’acquisto di criptovalute come anticipo di contante, con applicazione immediata di interessi e commissioni fisse.

A differenza degli acquisti standard, gli anticipi non beneficiano di alcun periodo di grazia: gli interessi iniziano a maturare da subito, e spesso con tassi più alti.

Spread eccessivi sui prezzi

I pagamenti con carta avvengono di solito tramite provider esterni o strumenti di acquisto istantaneo offerti dalle piattaforme.

Questi sistemi applicano uno spread sul prezzo di mercato, ovvero una differenza tra il prezzo reale e quello effettivamente pagato dall’utente.

Sommando spread e commissioni, il costo complessivo può superare l’8% rispetto al valore corrente dell’asset.

Limitazioni operative

In molti casi, l’uso della carta di credito non consente di depositare fondi fiat da utilizzare nel trading avanzato.

Al contrario, l’utente acquista direttamente la criptovaluta a un prezzo maggiorato, senza la possibilità di sfruttare strumenti come ordini limite, trading su margine o partecipazione a mercati più strutturati.

Confronto tra carta di credito e carta di debito per acquistare Bitcoin

Dal punto di vista operativo, l’acquisto di Bitcoin con carta di credito o di debito presenta molte somiglianze, soprattutto in termini di commissioni, spesso comprese attorno al 4%.

Tuttavia, vi sono differenze sostanziali che possono influire sulla scelta del metodo più adatto in base al profilo dell’utente e agli obiettivi dell’operazione.

Alcune piattaforme accettano esclusivamente carte di debito, mentre altre supportano entrambe le opzioni.

I principali fattori di differenziazione riguardano la possibilità di effettuare acquisti di importo maggiore, la velocità della transazione e il livello di protezione in caso di frodi.

Negli Stati Uniti, ad esempio, la normativa tutela in modo più incisivo chi utilizza carte di credito per acquisti online.

In caso di uso fraudolento di una carta di debito, l’utente può essere ritenuto responsabile fino a 500 dollari (o anche di più se la segnalazione del furto avviene oltre i 60 giorni).

Al contrario, per le carte di credito, la responsabilità per transazioni non autorizzate è spesso pari a zero.

Un ulteriore vantaggio delle carte di credito riguarda la flessibilità del credito disponibile. Anche in presenza di una disponibilità bancaria limitata, è possibile effettuare acquisti grazie al plafond della carta, che può raggiungere importi ben superiori.

Le carte di debito, tuttavia, offrono una gestione più trasparente dei fondi, evitando costi imprevisti come le commissioni per anticipo contante e gli interessi.

Poiché attingono direttamente al saldo disponibile, non comportano rischi di indebitamento, rappresentando così un’opzione più prudente dal punto di vista finanziario.

Metodi alternativi per acquistare criptovalute

Oltre all’uso della carta di credito, esistono diverse modalità per acquistare criptovalute, ognuna con caratteristiche specifiche in termini di tempi, costi e accessibilità:

Bonifico bancario : I trasferimenti ACH o SEPA sono tra i metodi più economici, generalmente privi di commissioni di deposito, ma richiedono diversi giorni per essere completati.

: I trasferimenti ACH o SEPA sono tra i metodi più economici, generalmente privi di commissioni di deposito, ma richiedono diversi giorni per essere completati. Carta di debito : Permette acquisti istantanei senza applicazione di interessi, ma non può essere utilizzata per depositi in fiat prolungati.

: Permette acquisti istantanei senza applicazione di interessi, ma non può essere utilizzata per depositi in fiat prolungati. Servizi di pagamento digitali : Alcune piattaforme supportano PayPal e altri wallet. I costi sono spesso inferiori rispetto alle carte di credito, ma è consigliabile confrontare le tariffe.

: Alcune piattaforme supportano PayPal e altri wallet. I costi sono spesso inferiori rispetto alle carte di credito, ma è consigliabile confrontare le tariffe. App di pagamento : Google Pay e Apple Pay utilizzano carte collegate, con commissioni simili a quelle dell’uso diretto della carta.

: Google Pay e Apple Pay utilizzano carte collegate, con commissioni simili a quelle dell’uso diretto della carta. Depositi in criptovalute : Se si possiedono già asset digitali, il trasferimento diretto al wallet dell’exchange è spesso la soluzione più conveniente. Non ci sono commissioni sulla piattaforma, ma si applicano le fee di rete.

: Se si possiedono già asset digitali, il trasferimento diretto al wallet dell’exchange è spesso la soluzione più conveniente. Non ci sono commissioni sulla piattaforma, ma si applicano le fee di rete. Peer-to-peer (P2P) : Alcune piattaforme offrono marketplace per l’acquisto diretto da altri utenti, con metodi di pagamento e spread variabili.

: Alcune piattaforme offrono marketplace per l’acquisto diretto da altri utenti, con metodi di pagamento e spread variabili. Crypto ATM: Opzione meno conveniente, ma accessibile. Consente l’acquisto di Bitcoin e altre criptovalute in contanti o con carta, con commissioni che possono variare dal 5% al 20%.

Quanto costa acquistare criptovalute con carta di credito?

Molti exchange non gestiscono direttamente i pagamenti con carta, ma si appoggiano a fornitori terzi come Topper, Moonpay, Simplex, Transak e Ramp.

Questi servizi applicano commissioni e spread che incidono sul quantitativo di criptovaluta effettivamente ricevuto.

Ad esempio, al momento della scrittura, 100 dollari consentono di acquistare circa 0,00094 BTC al valore di mercato.

Di seguito, una comparazione tra provider evidenzia la differenza tra il valore reale e quello ottenuto tramite acquisto con carta:

Fornitore BTC ricevuti Valore BTC Differenza $ Differenza % Topper 0.00085602 $91.33 $8.67 8.67% Moonpay 0.00087 $92.90 $7.10 7.10% Ramp 0.00089 $95.04 $4.96 4.96%

In alcuni casi, il prezzo offerto dal provider può risultare anche di 1.000 dollari superiore al valore di mercato di un BTC, confermando l’impatto concreto dello spread sulle transazioni con carta.

Come comprare criptovalute con carta di credito in pochi passaggi

Nel contesto dell’acquisto di criptovalute con carta di credito, uno degli esempi più immediati è rappresentato dall’app Best Wallet, che consente di acquistare Bitcoin in pochi minuti, senza necessità di completare una verifica dell’identità.

Il processo inizia con la scelta di una piattaforma affidabile, come appunto Best Wallet, che supporta gli acquisti tramite carta di credito a livello globale e utilizza la tecnologia MPC (multi-party computation) per garantire la sicurezza dei fondi custoditi.

Dopo aver scaricato e installato l’applicazione, è possibile creare un account attraverso l’indirizzo email, l’account Google o Apple ID.

Una volta effettuato l’accesso, si accede alla sezione “Trade” e successivamente a “Buy”, dove vengono mostrati i fornitori disponibili e le relative condizioni economiche, consentendo un confronto trasparente dei prezzi.

A questo punto, è sufficiente selezionare Bitcoin (BTC), inserire l’importo desiderato e i dati della carta di credito. Infine, dopo aver controllato che tutte le informazioni siano corrette, l’acquisto può essere confermato con un semplice tocco, completando l’operazione in modo rapido ed efficiente.

Conclusione

L’acquisto di criptovalute con carta di credito costituisce una modalità accessibile e veloce, particolarmente utile in determinati contesti operativi, come l’utilizzo di exchange specifici o la necessità di mantenere la liquidità del proprio conto corrente.

Tra le opzioni disponibili, Best Wallet si distingue per la semplicità d’uso, la flessibilità operativa e la possibilità di ottenere il miglior prezzo disponibile.

L’app mobile supporta anche scambi cross-chain e l’integrazione con DEX multi-chain, offrendo un’esperienza più versatile rispetto agli exchange tradizionali.

Inoltre, il pieno controllo delle chiavi private garantisce un elevato livello di sicurezza e riservatezza per ogni operazione.

