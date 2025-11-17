Illuvium (ILV) ancora in crisi mentre arriva Staking V3

Metaverso? Qualcuno ne sa qualcosa? Era il 2020-2021. Era così di moda che Facebook ha dovuto cambiare il proprio nome in Meta. Tutti credevano che questa tecnologia avrebbe rivoluzionato il mondo dei giochi crypto entro il 2025, un panorama in cui Illuvium era il leader indiscusso.

Da allora sono passati quasi quattro anni e non c’è nulla da mostrare. I giochi crittografici sono stati devastati e solo coloro che continuano ancora, anche con alcune crypto da comprare, ai massimi storici, stanno bruciando rapidamente denaro.

È la triste situazione in cui si trova Illuvium. Il calo dei prezzi di Bitcoin, Ethereum e Solana non ha aiutato. La criptovaluta ILV è ora in calo del 99,6% rispetto ai massimi storici di 1.911 dollari registrati alla fine del 2021. Solo nell’ultimo anno, Illuvium ha perso quasi l’80% del suo valore.

Illuvium Crypto: perché sta crollando così rapidamente?

Le criptovalute sono un sottosettore speciale in cui l’hype gioca un ruolo importante. Qualche anno fa, alcuni NFT sono stati venduti per milioni. Poi è arrivato il 2022 e ora valgono pochi centesimi.

A causa del prolungato inverno delle criptovalute, alcuni progetti hanno dovuto chiudere.

Altri, tra cui Illuvium, hanno dovuto fare i conti con un numero di utenti attivi quasi pari a zero.

Gli ultimi dati on-chain condivisi su X hanno rivelato che Illuvium è probabilmente in difficoltà e che potrebbe essere imminente una crisi di liquidità.

Il tesoro di Illivium ammonta attualmente a 4,9 milioni di dollari in stablecoin. Nell’ottobre 2025, 200.000 dollari sono stati trasferiti dal tesoro.

So @illuviumio doesn’t look great at all. Here’s why:

Looking at the treasury address of $ILV gives deep insight into the liveliness of this project. TLDR:

Low runway, high burn rate, and selling $ILV to cover expenses 💀 pic.twitter.com/HhGHKjLYk0 — Cryptocondom Intern | Dubai Arc 🇦🇪 (@intern_cc) November 13, 2025

Da settembre, Illuvium ha venduto token ILV dal suo tesoro per coprire le spese. Solo nell’ultima settimana sono stati venduti oltre 6.000 dollari di ILV. Il problema è che la quantità di ILV venduta è in aumento.

Due mesi fa hanno venduto 830 dollari di criptovaluta ILV, prima di scaricare altri 2.790 dollari due settimane fa.

Ci sono stati anche altri cambiamenti. Da metà 2025, i deflussi dal tesoro non sono stati solo in USDC, ma anche in coppia con criptovalute ILV.

E c’è di più. Il co-fondatore di Illuvium, Kieran Warwick, sta vendendo ILV da aprile 2025.

La notizia positiva: Illuvium Building

Resta da vedere se questa tendenza cambierà. Idealmente, se il team smettesse di vendere criptovalute ILV, il token potrebbe stabilizzarsi e recuperare.

Parte di questa ripresa sarà guidata dalla crescita e dal team che realizzerà ulteriori guadagni.

If we lived in a world where we didn’t owe investors a look behind the curtain, sure, we could build in silence and say “just wait and see.” But we don’t. No game in this space does. Demand gameplay. Demand fucking gameplay. pic.twitter.com/6I4HZ0Gljg — Kieran.eth (@KieranWarwick) November 12, 2025

Essendo una piattaforma che sviluppa giochi play-to-earn su ImmutableX, un layer-2 di Ethereum, ci sono vantaggi che potrebbero attrarre gli utenti, come le commissioni quasi pari a zero.

Entro i prossimi sei mesi, la comunità inizierà probabilmente a testare le funzionalità MMO Playtest.

There’s a lot to be excited about when it comes to @illuviumio over the next 6+ months. Kieran just stated that the MMO Playtest features are now complete, this means we are likely to begin community testing before 2026. Not only that but the Arena will soon have faster… pic.twitter.com/7j2nA4M7gK — Scoriox 🌿🔥 (@kingscoriox) November 12, 2025

Inoltre, l’Illuvium Arena dovrebbe anche avere partite più veloci. Nell’Arena, gli utenti possono abilitare modalità come tornei, battle pass e altro ancora.

Inoltre, lo staking ILV v3 potrebbe diventare operativo nelle prossime settimane, offrendo ai possessori un incentivo a conservare i token a lungo termine.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.